Alcalá de Guadaíra (Sevilla) espera hasta 4.000 personas este fin de semana por 'Suena a Carnaval' y 'PanarraFest'

Reunión de coordinación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra con las fuerzas de seguridad por la celebración de 'Alcalá suena a carnaval' y el 'PanarraFest'. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha señalado que tiene previsto acoger hasta 4.000 personas este fin de semana por la celebración de 'Alcalá Suena a Carnaval' y el II Festival 'PanarraFest'.

El delegado del Área de Identidad y responsable de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha presidido este martes la reunión de coordinación con las fuerzas de seguridad y salvamento y los departamentos implicados para el montaje previo y el desarrollo de las actuaciones y conciertos de los próximos 10 y 11 de abril en la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra.

'Alcalá Suena a Carnaval' llega el viernes 10 de abril con cartel de agrupaciones de primer nivel como la chirigota 'Ssshhhhh!' de El Bizcocho, la comparsa alcalareña 'El Patriota' y el coro 'ADN', ganadoras del primer, tercer y cuarto premio en Cádiz, se suman otras agrupaciones finalistas en el Concurso de Carnaval de Alcalá, como Los Malarecogía y La Juguetería.

Para dar cabida a todo el cartel, los horarios se ampliarán y el concierto comenzará a partir de las 18,00 horas. Las entradas están ya disponibles en el portal de venta de entradas giglon.com, con un aforo que tuvo que ser ampliado ante el éxito de ventas en solo 7 días. El delegado de Cultura del Consistorio alcalareño ha destacado "el gran evento propuesto para pasar una tarde-noche de Carnaval con lo mejor de las dos provincias".

Asimismo, ha puntualizado que organizativamente el recinto cuenta con amplia experiencia en la acogida de conciertos multitudinarios de miles de personas: "es fácilmente adaptable a las distintas tipologías de citas juveniles y culturales, y en esta ocasión se propone un evento con butacas para acoger a miles de personas de distintos puntos de Andalucía, reforzando el papel destacado y cada vez más protagonista del Carnaval de Alcalá como referencia".

En cuanto a la celebración el día 11 de abril del II Festival PanarraFest, Rivas ha manifestado que "se trata de una cita que refuerza el posicionamiento de la ciudad en el calendario de festivales musicales de Andalucía".

El evento reunirá a artistas y grupos como Nebulossa, popularizado especialmente tras su paso por Eurovisión con 'Zorra', a Ladilla Rusa, un clásico en los festivales musicales con buen humor, Carmen Xía, Karmento y Tú peleas como una vaca, además de la colaboración especial de los Djs alcalareños, Luis Jiménez y Josan Fame.

Rivas ha explicado que este festival es "una apuesta firme por la cultura, la música en directo y el ocio de calidad en Alcalá". "Queremos que el PanarraFest sea una de las referencias musicales de nuestro entorno y un hito más de la potente programación que desde Alcalá de Guadaíra estamos proyectando dentro y fuera de nuestra ciudad", ha afimrado.

La cita comenzará a partir de las 18,00 horas aunque las puertas se abrirán a las 17,00 horas. La cita está abierta para todas las edades, aunque los menores deberán disponer de autorización parental. Habrá control de acceso y personal de vigilancia y apoyo para controlar la venta de alcohol. Está prohibida la entrada de animales, de alimentos y bebidas, aunque el recinto contará con distintas zonas de restauración y medidas para la entrada y salida controlada durante el desarrollo de los conciertos.

Se concretan los accesos a pie y en vehículo, al estar acotado el aparcamiento anexo para la organización y seguridad, habilitándose otros espacios en las inmediaciones de la zona con experiencia satisfactoria en otros eventos similares (aunque estará habilitado el acceso a personas con movilidad reducida acreditada). Se recuerda igualmente que se trata de un concierto en un espacio diáfano, sin sillas.

Entre los asuntos del orden del día también se han concretado las vías de evacuación sanitarias y de seguridad, las necesidades técnicas para el montaje previo, la instalación de aseos en distintas zonas para mayor comodidad del público, y contenedores para residuos, así como con la empresa municipal Aira Gestión Ambiental el plan especial de limpieza del recinto, tanto de forma previa, como durante el evento y especialmente de forma posterior.

Por último, Rivas ha expuesto la idoneidad de la ubicación, "un escenario envidiable a los pies del Castillo, como señal principal de nuestra identidad, que ya tiene experiencia a la hora de acoger conciertos con gran respuesta por parte de los propios alcalareños y los visitantes de la provincia".