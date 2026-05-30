Alcalá de Guadaíra (Sevilla) prepara la Feria 2026 con el pregón de Jaime Otero "lleno de vivencias y recuerdos"

Imagen del pregón. - ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra prepara su Feria 2026 con el pregón de Jaime Otero "lleno de vivencias y recuerdos" que ha tenido lugar este viernes y que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez; la Delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida; el autor del cartel de Feria, César Pecellín; el presidente de la Asociación de Caseteros, Francisco Romero y miembros de la Corporación Municipal y representantes de la sociedad alcareña.

Así, tal y como ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa, la Feria de Alcalá 2026 se celebrará del 4 al 7 de junio y ha contado con un pregón "muy alcalareño y muy sentido para anunciar la llegada de la feria".

De esta manera, Tras la intervención de la presentadora, Amparo Otero Doblas, prima del pregonero, Jaime Otero le ha agradecido su "cariñosa presentación", y también a todos los que habían hecho posible su pregón.

Tras ello, Otero ha hablado de la feria "con gran cariño y alegría, y con referencias a los elementos y señas de identidad de la ciudad", además de aportar recuerdos de su infancia, de su niñez y de "su profundo amor por Alcalá y por sus tradiciones".

En esta línea, el pregonero ha brindado por Alcalá, "por sus gentes, por sus rincones y señas de identidad, sin olvidar ningún elemento característico de la Feria".

Además, ha protagonizado junto con la alcaldesa de la ciudad un baile por sevillanas. El desarrollo del pregón ha contado también con la colaboración de la Academia Conchi Ávila, así como el concierto 'Tributo al Lebrijano'.