Alcalá (Sevilla) acoge el 'Carnaval de Primavera' con oferta musical, culinaria y actividades para la familia

Festival 'Carnaval de Primavera' en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

El festival 'Carnaval de Primavera' ha reunido en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra a "miles de personas" que han "llenado el Parque Centro de Alcalá de Guadaíra" y que han asistido a los espectáculos de las agrupaciones carnavaleras de Cádiz, los tributos musicales y la oferta culinaria de las Food Trucks, entre otras actividades dirigidas a toda la familia.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el Ayuntamiento, a través de las delegaciones de Fiestas Mayores y Juventud, ha organizado este evento que ha contenido la actuación de las agrupaciones 'El Sindicato', la chirigota 'Una chirigota en teoría' y las comparsas 'Dsas3', de Jesús Bienvenido, y 'Las Jorobadas'.

La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha destacado la "gran respuesta del público" a la propuesta musical y de ocio que "ha convertido el Parque Centro en un punto de encuentro, para la convivencia y el disfrute de toda la familia con espectáculos musicales de diversos estilos y actividades para los más pequeños".