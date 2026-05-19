Alcalá (Sevilla) acoge este domingo una jornada que une deporte, ocio y protección del medioambiente

La delegada municipal de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado la puesta en marcha este domingo 24 de mayo en el entorno natural del Puente del Dragón y del Parque de la Retama de una doble actividad que une el deporte y la protección del medioambiente conjugando diversas actividades físicas, de ocio y de aprendizaje, esto es las III Jornadas de Educación y Sensibilización Ambiental y del VIII Día del Deporte en la Naturaleza.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la programación se desarrollará de 10,00 a 14,00 horas junto al Puente del Dragón. Grandes y pequeños podrán disfrutar de tirolina, kayak, puente tibetano, circuito de habilidades, pista americana, exhibiciones deportivas, demostraciones de clubes, deporte y conexión con los animales y muchas actividades más.

Cabe mencionar que toda la jornada del domingo 24 de mayo contará con el respectivo operativo de seguridad y responsabilidad civil y los mejores profesionales en el montaje y como monitores.

La delegada municipal de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha expresado que "pasaremos una mañana temática aprendiendo y disfrutando del cuidado del medio ambiente y la biodiversidad como fuente de riqueza y salud. Desde Medioambiente hemos preparado un conjunto de iniciativas lúdicas, talleres medioambientales, música y juegos dirigidos a toda la población y que la concienciación ambiental llegue a todas las familias".