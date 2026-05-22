Alcalá (Sevilla) celebra este domingo el Día del Deporte en la Naturaleza con actividades gratuitas en parques

Imagen de los Jardines del Guadaíra durante la realización. - AYTO. ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra este domingo, 24 de mayo, el VIII Día del Deporte en la Naturaleza y las terceras Jornadas de Educación y Sensibilización Ambiental, entre los Parques del Dragón y la Retama, donde se ofrecerán múltiples actividades gratuitas de 10,00 a 14,00 horas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la cita comenzará con rutas guiadas y una marcha en colaboración con entidades de Alcalá, como la Ruta de Senderismo con la Asociación Ecologista Alwadiira, que partirá a partir de las 9,30 horas, del Parque del Dragón, para hacer un recorrido circular, o la II Marcha Contra el Cáncer, que efectuará su salida desde el recinto ferial de San Juan a las 10,30 horas y prevé su llegada al Puente del Dragón sobre las 12,00 horas.

Por su parte, el área de Medioambiente ha preparado un conjunto de iniciativas lúdicas, talleres medioambientales, música y juegos para la concienciación ambiental de todas las familias a través de talleres de sensibilización como las miniolimpiadas verdes, palo de lluvia, o el taller de chapas, junto a juegos e iniciativas lúdico-educativas como 'Los ecoaventureros en acción' y la colaboración de Emasesa y Aira Gestión Ambiental.

Entre las actividades deportivas, la Delegación de Deporteha propuesto actividades como tirolina, kayak, puente tibetano, circuito de habilidades, pista americana, exhibiciones deportivas, demostraciones de clubes, deporte y conexión con los animales, entre otras. Las actividades no requieren inscripción previa y las actividades estarán preparadas para la participación de todas las edades y condiciones físicas.