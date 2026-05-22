Alcalá (Sevilla) celebra este domingo el Día del Deporte en la Naturaleza con actividades gratuitas en parques

Imagen de los Jardines del Guadaíra durante la realización.
Imagen de los Jardines del Guadaíra durante la realización. - AYTO. ALCALÁ
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 22 mayo 2026 16:59
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ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra este domingo, 24 de mayo, el VIII Día del Deporte en la Naturaleza y las terceras Jornadas de Educación y Sensibilización Ambiental, entre los Parques del Dragón y la Retama, donde se ofrecerán múltiples actividades gratuitas de 10,00 a 14,00 horas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la cita comenzará con rutas guiadas y una marcha en colaboración con entidades de Alcalá, como la Ruta de Senderismo con la Asociación Ecologista Alwadiira, que partirá a partir de las 9,30 horas, del Parque del Dragón, para hacer un recorrido circular, o la II Marcha Contra el Cáncer, que efectuará su salida desde el recinto ferial de San Juan a las 10,30 horas y prevé su llegada al Puente del Dragón sobre las 12,00 horas.

Por su parte, el área de Medioambiente ha preparado un conjunto de iniciativas lúdicas, talleres medioambientales, música y juegos para la concienciación ambiental de todas las familias a través de talleres de sensibilización como las miniolimpiadas verdes, palo de lluvia, o el taller de chapas, junto a juegos e iniciativas lúdico-educativas como 'Los ecoaventureros en acción' y la colaboración de Emasesa y Aira Gestión Ambiental.

Entre las actividades deportivas, la Delegación de Deporteha propuesto actividades como tirolina, kayak, puente tibetano, circuito de habilidades, pista americana, exhibiciones deportivas, demostraciones de clubes, deporte y conexión con los animales, entre otras. Las actividades no requieren inscripción previa y las actividades estarán preparadas para la participación de todas las edades y condiciones físicas.

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