Alcalá (Sevilla) refuerza su compromiso con la conciliación laboral y familiar desde el Centro de la Igualdad

Menores participan en talleres destinados a la conciliación laboral y familiar desde el Centro de la Igualdad. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La delegada municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Abril Castillo, ha destacado los beneficios del Aula de Conciliación en Semana Santa, desarrollado desde el Centro de la Igualdad desde el Lunes al Miércoles Santo y ha avanzado el compromiso municipal por seguir facilitando la concienciación familiar y laboral.

Un total de 50 menores ha participado de este programa lúdico educativo, abarcando el total de solicitudes, y desarrollado desde las 8,00 horas a las 15,00 horas. En este sentido, se ha alcanzado el 100% de los objetivos, "tanto desde facilitar la concienciación durante el periodo vacacional en un espacio seguro, a que el alumnado haya disfrutado de actividades variadas y atractivas que además ayudan a desarrollar valores humanos y habilidades útiles para su vida diaria", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

La delegada ha subrayado al respecto el Centro de la Igualdad como un espacio versátil para el servicio público a la ciudadanía cuyas actividades centradas en la participación y los valores igualitarios se están convirtiendo en una referencia para la población, desde actividades educativas concertadas con centros escolares, a cursos, talleres, conferencias y propuestas gratuitas que buscan la conciliación, la educación en valores, la sana convivencia y el bienestar de toda la ciudadanía.

En cuanto al Aula de Conciliación de Semana Santa, los profesionales a cargo del programa municipal han propiciado un contexto motivador a través del juego basado en la superación de misiones y el trabajo cooperativo bajo el lema 'SOS: Salvar la Tierra'. Junto al objetivo de la conciliación familiar y laboral, este programa facilita otras muchas metas. Más allá de que los menores se sientan cuidados y disfruten estos días, también se potencian habilidades sociales y de relación entre éstos mediante actividades cooperativas.

Asimismo, se transmiten valores de convivencia, como la amistad, la solidaridad, la participación, el respeto a la diversidad, o el cumplimiento de normas. El programa integra el fomento de habilidades para la vida diaria, como el orden, la responsabilidad, el cuidado de materiales o el trabajo en equipo, y promueve hábitos saludables a través de las actividades al aire libre, además de impulsar la creatividad y la expresión, campos muy importantes especialmente en las edades tempranas.