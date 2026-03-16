Alcalá (Sevilla) señala a Framad como modelo de empresa local con crecimiento internacional "sin olvidar su compromiso"

Pablo Chain destaca a Framad como modelo de empresa local. - AYTO.DE ALCALÁ

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Económico e Industria del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Pablo Chain, ha destacado "el empuje y responsabilidad social" de la empresa de ámbito internacional y netamente alcalareña Framad, tras realizar una visita a las instalaciones del polígono Polysol para interesarse por sus programas de exportación, sus planes futuros de crecimiento en Alcalá y su proyecto de inserción laboral para personas con discapacidad que la hace "modelo de empresa rentable pero social".

El titular de Desarrollo Económico en el Consistorio alcalareño ha destacado el proyecto para ofrecer empleo a personas con más problemas de inserción laboral a través de entidades que trabajan con la discapacidad, como la Asociación Alcalareña de Educación Especial (AAEE). "Son un ejemplo, un modelo de referencia por su crecimiento constante e implicación con el territorio que la ha visto nacer y crecer", ha apuntado Chain.

El director de la empresa, Paco Romero, ha explicado que la firma tiene la "necesidad de desarrollar trabajos mecánicos sencillos, como montaje de cajas y envasado que, sin embargo, son imprescindibles para la eficiencia de la empresa en términos de gestión del tiempo, para acortar plazos. Para ello se hace necesario nuevo personal con el que queremos cumplir con el doble objetivo de la rentabilidad empresarial, y el compromiso con el empleo y las personas de Alcalá, nuestra localidad", ha explicado.

Framad trabaja desde Alcalá con más de 100 países (desde Australia a Reino Unido, Brasil, Egipto, Suecia, Italia, Países Bajos, Luxemburgo). Son líderes en su apuesta por la innovación y certificación de calidad en cableados y cuadros eléctricos con trabajos especialistas a medida para el sector de la automoción, ferrocarril, vehículos especiales, energías renovables, industria, defensa y aeronáutica.

Aunque sus orígenes se remontan a los años 80, su apuesta por el crecimiento en la ciudad ha sido constante, especialmente desde 1996. En 2001 inauguraban sus primeras instalaciones de 250 m2 y actualmente se encuentran en el polígono Polysol, en un espacio de 2.000 metros cuadrados entre fábrica y oficinas, con capacidad para seguir creciendo hasta 2.800 metros cuadrados más.

Chain ha destacado "el compromiso de la empresa con la cohesión social del territorio y ejemplo para la globalidad de la industria como iniciativa que se puede extender dentro y fuera de la ciudad para avanzar en la inclusión y la igualdad en la que deben trabajar unidos administraciones, empresa y sociedad. Unidos seguiremos rompiendo conceptos de discriminación para la inclusión de pleno derecho de las personas con discapacidad en el mercado laboral".

Para Chain "es una enorme satisfacción ver como una empresa crece, avanza y asume nuevos retos y compromisos sociales. Además, es un orgullo que sea en Alcalá donde nuestro compromiso con la industria y la empresa es inequívoco".

En este punto, el delegado ha referido que "el avance económico y el empleo es una cuestión colaborativa público-privada y social en la que la sociedad tiene que trabajar codo con codo. Desde la inversión empresarial a las políticas públicas e incluso municipales.

De hecho, este 2025 registra en Alcalá las menores cifras de paro en la última década (sin contar 2020). Al cierre de este año, nuestra localidad registra 6.596 personas en paro, lo que supone 519 menos que hace un año y 3.000 menos que hace cinco años, lo que confirma una clara y sostenida tendencia a la baja del desempleo y del dinamismo en la que seguimos trabajando".