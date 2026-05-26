El alcalde presenta el libro sobre la Real Academia de Medicina de Sevilla,"la institución médica más antigua del mundo"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al doctor Jesús Castiñeiras Fernández, en la presentación del libro 'La Regia Sociedad de Medicina de Sevilla'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este martes en el Ayuntamiento de Sevilla la presentación del libro 'La Regia Sociedad de Medicina de Sevilla', obra del doctor Jesús Castiñeiras Fernández, una publicación que recorre la historia y el legado de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (Ramse), considerada "la institución médica más antigua del mundo".

Durante el acto, según ha trasladado el Consistorio en una nota, el alcalde ha destacado "el enorme valor histórico, científico y humano de una institución que forma parte de la identidad de Sevilla y que ha contribuido durante más de tres siglos al avance de la medicina y al bienestar de los sevillanos".

Sanz ha señalado que "Sevilla siempre ha sido un faro de conocimiento médico, una ciudad donde la tradición y la innovación han ido siempre de la mano". En este sentido, ha subrayado que "actualmente nuestros hospitales, universidades y centros de investigación continúan situando a Sevilla en la vanguardia científica y sanitaria".

El alcalde ha felicitado al doctor Castiñeiras Fernández por "una obra rigurosa y profundamente documentada que rinde homenaje a generaciones de médicos e investigadores que hicieron de Sevilla una referencia internacional en el ámbito de la medicina".

Asimismo, Sanz ha puesto en valor la trayectoria profesional y académica del autor, actual presidente de la Ramse y referente de la urología española, destacando "su compromiso permanente con la investigación, la innovación médica y la formación de nuevos profesionales sanitarios".

"Este libro no solo recupera la memoria de una institución fundamental para Sevilla, sino que también nos recuerda que la medicina es, ante todo, un ejercicio de humanidad y vocación de servicio público", ha afirmado el alcalde.

Por último, Sanz ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con "la promoción del conocimiento, la ciencia y la divulgación cultural", agradeciendo a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla "su contribución histórica al prestigio científico de nuestra ciudad".