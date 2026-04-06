El alcalde de Sevilla destaca la "buena planificación" del dispositivo de una Semana Santa "con cifras récord"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, saluda a un agente de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho balance este lunes de la Semana Santa de la ciudad destacando la "buena planificación" del dispositivo puesto el marcha por el Ayuntamiento "sin incidencias reseñables".

En una entrevista radiofónica en Canal Sur Radio, ha destacado las "cifras récord" de viajeros de Tussam y ha subrayado la "gran afluencia de público y turistas". En este sentido, ha puesto en valor los datos ofrecidos por los sensores que median la cantidad de público en tiempo de real en varias vías del centro.

Según estos datos, los días que más afluencia de público se registró, gracias a los sensores, fueron, por este orden: Madrugada, Jueves Santo, Miércoles Santo y Domingo de Resurrección. A las 3,00 de la madrugada del Viernes Santo se registró el récord de público contabilizado con los sensores.

Durante el dispositivo, el Consistorio ha intervenido 300 'sillitas'. Preguntado por ello en una entrevista este lunes en la Cadena Ser, Sanz ha asegurado que "gracias al trabajo de retirar y la tarea pedagógica, se ha ido a mejor". "Creo que efectivamente las sillitas suponen un auténtico peligro en algunos cruces concretos del casco histórico de la ciudad", ha afirmado.

También ha sido cuestionado por el importante número de nazarenos en los cortejos. Sanz ha señalado que es un tema "que tienen que abordar las hermandades".

"UNA DISCREPANCIA SIN MÁS IMPORTANCIA"

La hermandad del Santo Entierro publicó este domingo en sus redes sociales un comunicado en el criticaba la actitud policial "desproporcionada" hacia el fiscal de paso del Duelo tras la petición de que se activara un cruce en la avenida de la Constitución.

La corporación ha indicado que esta persona "fue objeto de un airado agarre físico por su túnica y una injustificada solicitud de identificación para ser sancionado mientras intentaba, de forma educada y colaborativa, velar por el orden y la seguridad del piquete militar y la banda que cerraban el cortejo sobre los que el agente abrió paso sin contemplar a estos".

El sindicato CSIF ha salido en defensa de la actuación policial y ha acusado al fiscal de paso de "mentir". Ha asegurado que las grabaciones del recinto "ratifican" la actuación policial y "dejan claramente en evidencia lo manifestado por el Fiscal del paso, así como testigos que corroboran que la actuación policial no fue desproporcionada y que el responsable de la Hermandad desobedeció las órdenes de los agentes".

Asimismo, ha indicado que el fiscal de paso fue denunciado de manera administrativa por desobediencia.

Preguntado por esta cuestión, el alcalde, quién formaba parte del cortejo de la hermandad como otros representantes civiles, ha calificado el asunto como "una discrepancia sin más importancia".

Al mismo tiempo, Sanz ha defendido la actuación de la Policía Local ante la importante afluencia de público en el cruce de la avenida de la Constitución con la calle Alemanes, que se "agravó por el retraso en la jornada".

"La policía local, con buen criterio creo, decide desalojar, darle un poquito de salida a esa acumulación que se estaba produciendo en ese punto concreto. Creo que con buen criterio y pensando siempre en la seguridad", ha afirmado en Canal Sur Radio.

Por otro lado, Sanz también se ha pronunciado sobre la botellona registrada en el barrio del Heliópolis al paso de la hermandad de La Misión durante el Viernes de Dolores.

Preguntado por ello en la Cadena Ser, el alcalde ha indicado que se está investigando "si hubo un quedada en redes" y ha señalado que fue "un fallo de previsión". "El año que viene le garantizo que la hermandad no tendrá ningún problema a su paso por ese mismo punto", ha destacado.