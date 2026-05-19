El alcalde de Sevilla destaca la "fortaleza" del sector de la ingeniería aeroespacial ante la Agencia Espacial Europea

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz en el Foro de la Agencia Espacial Europea. - AYTO. SEVILLA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este martes, en la Real Fábrica de Artillería el ESA Commercialisation Gateway Meeting, el encuentro internacional "más relevante" de la Agencia Espacial Europea (ESA) destinado a la transferencia tecnológica y la creación de negocio.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en el encuentro, Sanz ha subrayado durante su intervención la situación de la infraestructura industrial de Sevilla, "capaz de competir en los mercados más exigentes de la economía del conocimiento".

Así, el alcalde ha valorado "la fortaleza del sector de la ingeniería aeroespacial en Sevilla, que ha crecido un 73% en facturación en el último año" y ha puesto como ejemplo empresas como Alter Technology, "un proveedor esencial para las misiones de la ESA que desarrolla ingeniería puntera en el mundo desde Sevilla TechPark".

Del mismo modo, el primer edil ha destacado la "prominencia económica" de Sevilla, que actualmente "lidera" los indicadores de creación de empleo y empresas en el sur de España. "Sevilla ha dejado de ser una ciudad que espera oportunidades para convertirse en la ciudad que las genera", ha afirmado Sanz.

Asimismo, el regidor ha defendido el ecosistema tecnológico local, cuyo "epicentro", ha dicho, se ubica en Sevilla TechPark, que en el último ejercicio alcanzó una actividad económica de 5.513 millones de euros, lo que supone el 9,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la ciudad y el 2,36 por ciento del PIB regional.

Al hilo, Sanz ha detallado los avances en el nuevo Distrito Aeroespacial de Sevilla, "un proyecto de escala metropolitana que abarca diez millones de metros cuadrados".

De esta superficie, 3,2 millones de metros cuadrados se destinarán exclusivamente a usos productivos, permitiendo la implantación de grandes proyectos industriales y de I+D. Este desarrollo se complementa con la creación de 24.000 viviendas, integrando la actividad económica con la residencial para ofrecer "un entorno de excelencia a los trabajadores del sector".

Asimismo, Sanz ha explicado que el nuevo Distrito Tecnológico de Higuerón Norte "reforzará esta red con un centro de datos de más de 100.000 metros cuadrados, garantizando la soberanía digital de la ciudad".