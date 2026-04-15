El alcalde de Sevilla entrega la Bandera de la ciudad al club de balomano ASAB Sevilla por su trayectoria deportiva

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a las jugadoras veteranas del club de balonmano ASAB Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha entregado este miércoles la Bandera de Sevilla al club ASAB Sevilla, como ejemplo de conciliación de vida familiar y laboral a través del balonmano veterano. El club ASAB Sevilla, que nació en 2013 de un grupo de madres aficionadas al balonmano que acompañaban a sus hijos a entrenar, ha logrado en tan solo 13 años ser segundas de la Liga Andaluza, competir en Europa y ser el único club andaluz que acude al próximo Campeonato de España con dos equipos.

Según ha recogido el Ayuntamiento en una nota, el alcalde ha destacado el ejemplo de estas jugadoras que "han demostrado que con esfuerzo, trabajo, sacrificio y mucha ilusión no hay objetivos imposibles". "Es un orgullo ver como este grupo de mujeres ha situado a Sevilla en lo más alto del balonmano femenino siendo un ejemplo conciliación de vida laboral y familiar con el deporte", ha transmitido el primer edil.

El club ASAB Sevilla nació en 2023, cuando un grupo de madres aficionadas al balonmano, que todas las semanas llevaban a sus hijos a entrenar, decidieron "ellas dar el paso y ser las protagonistas formando un equipo federado". Trece años después, el ASAB Sevilla, que cuenta con dos equipos de veteranas, +33 y +44, "no deja de crecer y pasea su nombre por toda Andalucía, España e incluso Europa", según ha indicado el Consistorio.

En su primera temporada federadas, la 2023/2024, consiguieron un 5º puesto en la Liga Andaluza, al que le siguió un 2º puesto en la clasificación final, aunque a 11 puntos de las líderes, que marcaba el camino de entrega, seriedad y trabajo de este equipo.

Ese mismo año, en 2025, en el I Campeonato de España fueron séptimas y cerraron la temporada con la participación en el Campeonato de Europa (Euro Masters Handball Championships 2025, Sevilla 19/22 de Junio), donde obtuvieron una meritoria novena plaza.

Esta temporada (2025/2026), tras el esfuerzo realizado y los éxitos conseguidos, cuentan con el apoyo de patrocinadores y de instituciones, como el Ayuntamiento de Sevilla, el club sigue creciendo, jugándose en la última jornada el liderato de la Liga Andaluza y acuden al próximo Campeonato de España siendo el único club andaluz que participa con dos equipos, el +33 y el 43, con los que aspiran mejorar la séptima plaza del año pasado, y clasificarse entre las tres primeras.

El ASAB Sevilla es un grupo formado por 36 jugadoras en el que priman los valores de compañerismo, solidaridad, respeto, educación y juego limpio que, con esfuerzo, han conseguido con conciliar su vida laboral y familiar con su deporte favorito.