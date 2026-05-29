El alcalde de Sevilla recibe a los nuevos Hijos Predilectos y Medallas de la Ciudad en el Real Alcázar

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recibe a las personas, entidades e instituciones distinguidas este año con las Medallas de la Ciudad y los títulos de Hijos Predilectos de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este viernes en el Real Alcázar a las 30 personas y entidades distinguidas con la Medalla de la Ciudad, así como al pintor abstracto Luis Gordillo y al torero Morante de la Puebla, que este sábado serán nombrados Hijos Predilectos. El encuentro se ha celebrado en la víspera del acto institucional con motivo de San Fernando, que tendrá lugar en Fibes.

Durante su intervención, Sanz ha destacado que "Sevilla se construye gracias a personas como vosotros, que desde la cultura, la empresa, la ciencia, el deporte, la solidaridad o las tradiciones ayudáis cada día a que esta ciudad avance sin perder nunca su esencia".

El alcalde ha tenido una mención especial para los nuevos Hijos Predilectos de Sevilla, el artista Luis Gordillo y el torero Morante de la Puebla, de quienes ha destacado "su excelencia, talento y la forma profundamente sevillana de entender el arte y la creación".

La recepción celebrada en el Real Alcázar ha reunido a representantes del ámbito empresarial, cultural, científico, social, deportivo y vecinal de la ciudad, distinguidos este año por su contribución al desarrollo, prestigio y proyección de Sevilla.