Los alumnos del colegio Ruíz Elías destacan mejoras en el Parque Estoril en un libro dirigido al Ayuntamiento de Sevilla

Imagen de los alumnos del Colegio Ruíz Elías, junto al alcalde de Sevilla, en la visita de los escolares al Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido en el Ayuntamiento a alumnos del Colegio Ruiz Elías, del barrio del Cerro del Águila, que le han entregado un libro elaborado por el propio centro para "agradecer las mejoras realizadas en el Parque Estoril".

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en los últimos meses se han atendido distintas peticiones planteadas por el colegio, entre ellas la mejora de la limpieza de la zona, la adaptación de papeleras para que puedan ser utilizadas por los niños, la renovación del césped artificial de una de las zonas infantiles y la sustitución o mejora de bancos que se encontraban deteriorados o sueltos.

Asimismo, el proyecto del Colegio Ruiz Elías, 'Cuidamos nuestro parque', ha sido reconocido con el Premio Internacional al Proyecto de Mayor Impacto en Desarrollo Sostenible y ha sido finalista en los Premios Aprendizaje-Servicio.

A través de esta iniciativa, el alumnado ha trabajado valores como la sostenibilidad, el civismo, la participación ciudadana y el cuidado del entorno, partiendo de propuestas concretas para mejorar un espacio público de su barrio.

Durante el encuentro, los alumnos han entregado al alcalde un libro con dibujos realizados por los niños sobre su parque ideal y sobre la importancia que tiene este espacio para el colegio, y que incorpora fotografías de diferentes actividades que el centro celebra en el parque, como el Día de Andalucía, la Feria de Abril o Halloween.

Sanz ha agradecido el gesto de los alumnos y ha destacado que este libro "es un regalo muy especial porque demuestra que los niños también observan su ciudad, proponen mejoras y ayudan a cuidar los espacios públicos de sus barrios".