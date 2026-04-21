Arranca la convocatoria de itinerarios formativos gratuitos del programa de empleabilidad de Alcalá (Sevilla) Relanza-T

La delegada de Empleo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Paula Fuster. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

La delegada de Empleo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Paula Fuster, ha destacado el "exhaustivo diseño" de los itinerarios formativos del programa municipal de mejora de la empleabilidad, Relanza-T, mediante formación especializada y gratuita en sectores de alta demanda laboral, y su "demostrada utilidad a la hora de la inserción laboral" que beneficiará a más de 800 personas.

Tal y como ha emitido el Consistorio en una nota, así se lo ha transmitido este martes al alumnado de curso 'Operación de Sistemas Informáticos' que ha comenzado su formación en Método Formación.

Al hilo, la delegada ha precisado "la meticulosidad" con el que se ha diseñado el proyecto, con un "peso especial en el Pacto Local por el Empleo, contando con todos los actores involucrados en la empleabilidad. Desde la propia administración, hasta las entidades y los centros formativos y las empresas que colaboran en el proyecto".

En relación, este curso se une a los iniciados de 'Actividades Auxiliares de Comercio', 'Actividades Auxiliares de Almacén 1', 'Actividades Auxiliares de Almacén 2', y al 'Soldadura con Electrodo Revestido y TIG', que "comenzará el breve". De hecho, la primera convocatoria ha contado con más de una veintena de itinerarios que están en proceso de gestión de las solicitudes para el comienzo paulatino de los mismos en los próximos meses.

Igualmente, la delegada ha avanzado que el equipo de profesionales de la Delegación está trabajando en la confección de más de una decena de nuevos cursos específicos para la zona Eracis, uno de los programas de mayor compromiso municipal encabezado por Servicios Sociales, pero en colaboración con el resto de departamentos para la empleabilidad de personas con especial dificultad de acceso al mercado laboral.

Asimismo, también se trabaja en el diseño de la segunda convocatoria, siempre con itinerarios formativos en sectores de alta demanda --industria, construcción, alimentación y restauración, tecnología, medioambiente o estética, entre otras variadas familias profesionales--.

"El diseño de todas las propuestas se basa en el análisis actualizado de las necesidades del tejido productivo local, así como en la colaboración con entidades, centros formativos y empresas", ha comentado Fuster, puntualizando que "con un total de 31.570 horas formativas, Relanza-T cuenta en total con 62 itinerarios compuestos por formación específica, transversal y complementaria".

En esta línea, Fuster ha reiterado el compromiso municipal con el empleo por su importancia para la vida de las personas. "Este proyecto, que va a beneficiar a más de 800 personas, tiene una gran capacidad para mejorar un aspecto de la vida de las personas clave para su desarrollo económico, social y emocional y por tanto prioritario para nuestro Equipo de Gobierno, el empleo", ha apostillado, al tiempo que se ha mostrado "convencida" de que desde las administraciones locales "tenemos la posibilidad y el deber de trabajar en esta materia y de que podemos hacer aportaciones muy importantes".

En suma, el proyecto Relanza-T cuenta con una financiación aproximada de 5,7 millones de euros, procedentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cofinanciados en un 85 por ciento por el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Relanza-T cuenta con una web con todos los detalles para su seguimiento, 'https://relanza-t.alcaladeguadaira.es/'.