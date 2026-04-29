Asaltan a una familia de turistas extranjeros en la Plaza de San Lorenzo de Sevilla

Archivo - Calle Eslava cortada al tráfico de forma provisional, en una foto de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una familia de turistas extranjeros ha sido víctima de un asalto con el objetivo de robarles sus maletas este miércoles en Sevilla. El episodio ha tenido lugar en la céntrica Plaza de San Lorenzo.

Se trata, según confirman fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, de una familia de turistas, alojada en un apartamento turístico o vivienda turística de esa zona, "con quienes han forzajeado para llevarse las maletas".

El suceso, adelantado por Abc, está siendo investigado en estos momentos por la Policía. Los asaltantes se habrían bajado de un vehículo en marcha cuando circulaba por la calle Eslava, próxima a la parroquia de San Lorenzo, con el firme propósito de arrebatar el equipaje de los turistas.