El Ateneo de Sevilla entrega 250 ventiladores a familias con pobreza energética en plena ola de calor

Entrega de ventiladores a entidades sociales para combatir la pobreza energética de familias vulnerables - ATENEO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Sevilla renueva un año más su compromiso con las familias en situación de vulnerabilidad y en colaboración con la Fundación "la Caixa", a través de CaixaBank, ha formalizado la donación de 250 ventiladores destinados a entidades y asociaciones benéficas, entre las que se encuentran: Fundación Pasión, Asociación Tres Barrios, Asociación Maruja Vilches, Bendición y Esperanza, Cáritas de San Andrés, San Eugenio y Santa María de las Flores, Convento Santa Isabel, Hogar Nazaret, Convento San Clemente, Santa Ángela de la Cruz, UTS, y las familias beneficiarias de la docta casa.

En presencia del presidente de la institución ateneísta, Emilio Boja, y la directora de Instituciones de CaixaBank en Andalucía, Ana María Soler, y la directora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, Rosa Siverio, han distribuido a las diferentes entidades los citados ventiladores para hacerlos llegar al mayor número de familias posible, informa en un comunicado.

Desde la vocalía de acción social destacan que, un año más, la Fundación "la Caixa" la docta casa se unen por un bien común que va más allá de la adquisición de productos que estas familias puedan necesitar, suponiendo un compromiso para con la sociedad sevillana en todos sus estratos y formas.

El presidente del Ateneo de Sevilla ha agradecido la labor de los numerosos voluntarios que, "con su dedicación y compromiso, hacen posible el desarrollo de esta iniciativa" y trabajan de manera desinteresada para fomentar este tipo de acciones solidarias.

Asimismo, Emilio Boja ha reconocido el respaldo de CaixaBank por su firme compromiso con la institución, al tiempo que ha destacado que "sin su apoyo, este proyecto no sería posible".