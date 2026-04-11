AUGC denuncia la "extrema precariedad" de la plantilla de Guardia Civil en Cantillana

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SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha manifestado este sábado su profunda preocupación ante la reciente escalada de "violencia y el clima de tensión social" en Cantillana (Sevilla), y ha calificado de "inadmisible" la situación de la plantilla de la Guardia Civil destinada al servicio de seguridad ciudadana de patrulla para dar cobertura a una población que supera los 12.000 habitantes.

En un comunicado, AUGC Sevilla ha advertido de que la situación vivida en Cantillana "no es un hecho aislado, sino que es extrapolable a la realidad de toda la provincia", apuntando que cuando se "produce una crisis de seguridad de este tipo, afloran de inmediato las graves carencias de plantilla existentes en toda la comandancia".

Ha indicado que "la falta de efectivos estructurales obliga a la institución a depender de refuerzos temporales que no solucionan el problema de fondo de los municipios sevillanos".

Ha defendido que, a pesar de esta "alarmante falta de personal, el trabajo de los agentes ha sido ejemplar", ya que con una "reducida plantilla se han logrado esclarecer diversos delitos relacionados con estos incidentes y se ha procedido a numerosas detenciones, sumando otras adicionales realizadas en colaboración con otras unidades".

"Esta labor ha sido reconocida directamente por la ciudadanía, habiendo recibido felicitaciones formales de ciudadanos afectado", según AUGC.

Ha advertido, en cualquier caso, que "no se puede garantizar la seguridad con dispositivos puntuales, sino que es necesario un incremento real de la plantilla profesional para patrullar con seguridad y eficacia".