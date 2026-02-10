Autorizado el regreso de los desalojados de Alcalá de Río, 104 personas siguen fuera de casa en la provincia de Sevilla

Situación en Lora del Río este fin de semana por el temporal - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicios de Emergencias 112 de Andalucía ha confirmado la autorización para el regreso a sus casas de los vecinos que estaban desalojados en Alcalá del Río (Sevilla) como consecuencia del temporal. Asimismo, también han regresado a sus casas 20 personas en el Palmar de Troya.

Tras esta actualización, son 104 las personas que continúan durmiendo fuera de sus hogares en toda la provincia. De ellas, 49 son de Lora del Río, 36 de una residencia en Tocina, 15 en Cantillana y 4 en El Palmar de Troya, según ha informado la Junta en una publicación en redes sociales.

En Lora del Río, el Ayuntamiento ha autorizado a los 49 vecinos de la zona de El Calerín volver a sus casas tras la inspección técnica realizada el lunes. Sin embargo, las personas volverán allí definitivamente "cuando finalicen las labores de limpieza", tras el descenso del nivel del río Guadalquivir.

Por otro lado, en El Palmar de Troya el regreso de los 20 vecinos ha sido posible tras la limpieza de los caminos de las parcelas Troya y el Llano. El alcalde, Juan Carlos González, ha destacado en declaraciones a Europa Press que el municipio "está regresando a la normalidad" y que está empezando a hacer una valoración de los daños.