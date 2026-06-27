El Ayuntamiento de Castilleja (Sevilla) prevé 900 pisos en los próximos años tras aprobar el Plan Municipal de Vivienda

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CASTILLEJA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha dado luz verde al Plan Municipal de Vivienda 2026-2030, un documento fundamental que servirá como hoja de ruta para la planificación y desarrollo de las políticas de vivienda que se van a poner en marcha en el municipio en los próximos años.

Fruto de los resultados de este estudio y del trabajo realizado en los últimos meses para responder a esta preocupación vecinal, la alcaldesa, Carmen Herrera, ha anunciado la construcción de más de 900 viviendas en diferentes zonas del pueblo, señala el Consistorio en una nota de prensa.

Como ya anunció meses atrás, tras confirmar que el Ayuntamiento construirá viviendas en el antiguo matadero municipal, después de que se aprobara el cambio de calificación jurídica de la parcela, Herrera ha asegurado que la intención del Consistorio es impulsar un "ambicioso programa de vivienda con precios asequibles" que atienda la demanda existente entre los jóvenes y las familias.

Un programa que, como ya explicó entonces, ya está en marcha y en el que se trabaja "para que muy pronto sea una realidad". La alcaldesa ha informado de que se están estudiando diferentes zonas del municipio para la construcción de estas nuevas edificaciones.

El documento parte de un exhaustivo diagnóstico de la situación local de la vivienda, elaborado a partir del análisis de datos demográficos, socioeconómicos y urbanísticos, así como de las necesidades detectadas entre la ciudadanía. Este estudio ha permitido identificar las principales fortalezas, carencias y oportunidades del municipio en materia residencial.

ALGUNAS CONCLUSIONES DEL PLAN

Del análisis realizado en el recién aprobado Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Castilleja de la Cuesta se desprenden algunas conclusiones. En primer lugar, que el municipio presenta un modelo urbano "altamente consolidado, con un porcentaje superior al 80% de suelo urbano, lo que limita de forma significativa las posibilidades de crecimiento residencial extensivo y refuerza la necesidad de priorizar actuaciones de rehabilitación, regeneración urbana y optimización del parque residencial existente".

Según el estudio, el parque residencial actual constituye el principal soporte de la política municipal de vivienda, siendo prioritarias las actuaciones dirigidas a la rehabilitación y conservación del parque edificado, la mejora de la accesibilidad universal, de ahí que "el Ayuntamiento haya impulsado las subvenciones destinadas a edificios y comunidades, cuyo plazo de solicitud está actualmente vigente", ha recordado la alcaldesa.

Asimismo, según el documento aprobado, el municipio presenta igualmente condicionantes relevantes en materia de movilidad urbana y accesibilidad residencial "en los que hay que trabajar, por ejemplo, la necesidad del estacionamiento público y las limitaciones derivadas de la estructura urbana consolidada y del efecto barrera generado por la A-49, en la que el Consistorio está trabajando conjuntamente con otras administraciones para crear una zona de unión a través de una plataforma donde ahora mismo se divide el municipio por la A-49".

"Es muy importante contar con una herramienta de planificación que permita anticiparse a las necesidades del municipio y diseñar actuaciones basadas en un conocimiento riguroso de la realidad local", ha subrayado la alcaldesa, que ha insistido en que el Plan Municipal de Vivienda aprobado esta semana "es el punto de partida a una nueva etapa de trabajo orientada a convertir las conclusiones del diagnóstico en acciones concretas que contribuyan a mejorar las oportunidades de acceso a la vivienda y la calidad de vida de la ciudadanía".