El Ayuntamiento concluye la fase de plantación de 450 árboles y 2.400 arbustos en el Parque de María Luisa

Fase de plantación de árboles en el Parque de María Luisa en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha concluido una fase de plantación en el Parque de María Luisa con la incorporación de 450 árboles y 2.400 arbustos. La actuación se enmarca en los trabajos de restitución del diseño histórico del parque y de su entorno, de acuerdo con criterios técnicos y de conservación.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha subrayado en una nota el valor histórico de esta campaña, señalando que el Gobierno municipal está realizando "una restauración del paisaje".

Según ha explicado la delegada, el objetivo es que, en el horizonte del centenario de la Exposición de 1929, el recinto recupere el esplendor y la fisonomía exacta que proyectaron Jean-Claude Nicolas Forestier y Jean-Pierre Lecolant.

"No estamos simplemente plantando árboles; estamos recomponiendo una obra de arte protegida basándonos en documentación histórica y gráfica de nuestros archivos", ha afirmado Rincón.

Recuperación de bóvedas verdes y especies singulares La intervención pone especial énfasis en el restablecimiento de las "bóvedas verdes" que definen el microclima del parque y funcionan como refugio climático.

Un ejemplo claro es la Avenida de Pizarro, donde se ha iniciado la recuperación la alineación de acacias negras (Gleditsia triacanthos), una especie de gran envergadura y longevidad esencial para mantener los túneles de sombra que protegen de las altas temperaturas.

Asimismo, se han reforzado las praderas con ejemplares de gran valor botánico y capacidad de cobertura térmica, como los pecanos, plátanos, almeces, los fresnos de flor y los árboles del alcanfor (Cinnamomum camphora).

Estos últimos, situados en el entorno de la Glorieta de Doña Sol, se caracterizan por su porte y su capacidad para generar entornos frescos y agradables.

Rigor botánico y simetría histórica La selección de especies responde a un estricto rigor patrimonial.

En la Avenida de Don Pelayo se ha comenzado la restauración de la alineación de palmeras canarias, reponiendo los ejemplares perdidos por el efecto del picudo rojo para devolver la verticalidad original que jalona y enmarca este acceso monumental.

En la misma línea de recuperación de simetrías, la intervención ha alcanzado la Glorieta de los Leones, donde se han completado los ocho puntos de plantación de palmeras datileras que marcaba el diseño de 1929.

"Cada ejemplar tiene un sentido dentro del conjunto; buscamos que el visitante respire la misma atmósfera que se ideó hace un siglo", ha apuntado la delegada.

Garantía de relevo generacional Para asegurar el futuro del parque, se está utilizando la técnica de "plantación de acompañamiento", situando ejemplares jóvenes próximos junto a árboles antiguos o decrépitos.

De esta forma, cuando el ejemplar veterano deba ser retirado por el fin de su ciclo biológico, el nuevo ya tendrá un porte considerable para seguir ofreciendo frescor y asegurando el paisaje original.

Con ello, el Ayuntamiento garantiza que el relevo generacional sea "invisible" para el ciudadano y la sombra no se pierda nunca.

Esta actuación en el Parque de María Luisa incluye también 800 arbustos de mirto para densificar los setos históricos.

Plantaciones en otros Parques y Jardines históricos gestionados por Medios Propios Estas actuaciones en el Parque de María Luisa y su entorno se suman a las ya realizadas por los Medios Propios de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines en otros parques y espacios de la ciudad, entre ellos la Glorieta de Goya, los Jardines de las Delicias, la avenida de Isabel la Católica, los Jardines de la Caridad, la Glorieta María Santísima de la Candelaria, la Puerta de Jerez, el Parque Amate, los Jardines de Murillo y la Glorieta de los Marineros Voluntarios.

En conjunto, estas intervenciones han permitido incorporar más de 1220 nuevos ejemplares entre árboles y palmeras, además de 3820 arbustos, dentro de la campaña de renovación vegetal que se está ejecutando en distintos enclaves de Sevilla.

Estas iniciativas se enmarcan en la campaña de plantación municipal con una previsión global de alcanzar los 6.500 nuevos árboles en todos los distritos.