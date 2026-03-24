El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) oferta 16 espacios empresariales en Aljarafe Center para su alquiler

Torres de oficinas de Aljarafe Center, como imagen de recurso. - AYTO.DE MAIRENA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha aprobado la segunda convocatoria pública para el arrendamiento de 16 espacios de titularidad municipal en el Complejo Aljarafe Center de la Plaza de las Naciones; en concreto, diez módulos de oficina y seis locales comerciales.

Respecto al edificio de oficinas, la torre paralela a la del hotel, el Consistorio ofrece los módulos 4 y 5 de la tercera planta, los módulos 1, 2, 4 y 5 de la quinta planta, los módulos 1 y 2 de la séptima, el módulo 5 de la octava y el módulo 1 de la planta decimotercera, detalla en una nota de prensa.

En cuanto a los locales comerciales, que mayoritariamente rodean la Plaza de las Naciones, el Ayuntamiento ofrece los ubicados en los números 6, 20, 21, 22, 23 y 24. Además, existe la posibilidad de alquilar plazas de aparcamiento a través del abono parcial (de lunes a viernes en horario de 7,30 a 16,30 horas, o de lunes a viernes en horario de 15,30 a 22,30 horas --por 30 euros más IVA al mes--) o del abono completo (de lunes a domingo las 24 horas --por 50 euros más IVA--).

Tal y como ha manifestado la concejala delegada de Ordenación del Territorio, Marta Alonso, el Ayuntamiento "sigue abriendo Aljarafe Center a iniciativas y personas emprendedoras que aporten nuevas oportunidades de empleo y riqueza al municipio, fomentando además valores para potenciar la marca Mairena y la justicia social".

REQUISITOS Y PLAZO DE SOLICITUDES

El plazo de presentación para cualquiera de estos espacios ya está abierto, y permanecerá así hasta las 23,59 horas del viernes 3 de abril. La solicitud de los espacios se realizará a través de la sede electrónica de la Gerencia de Urbanismo. Para ello hay que visitar 'gmumairenadelaljarafe.sedelectronica.es', hacer clic en 'Solicitudes generales' y, finalmente, en 'Instancia general'.

Las entidades interesadas deberán realizar la oferta en euros por metro cuadrado y mes. El periodo de contratación solicitado tendrá un mínimo de un año y un máximo de diez, teniendo preferencia las solicitudes que supongan mayor número de metros cuadrados y mayor período de tiempo.

Para fomentar la aportación de valor añadido al complejo, la proyección exterior del mismo y la igualdad social, el Ayuntamiento valorará los proyectos que aporten variables al respecto. En cuanto a los criterios de carácter social, el Consistorio tendrá en cuenta el porcentaje de trabajadores contratados en riesgo o en situación de exclusión social.

Estos nuevos espacios empresariales forman parte de los 120.000 metros cuadrados de suelo productivo que el Ayuntamiento comenzó a principios del año pasado. Dicho compromiso fue anunciado por el alcalde Antonio Conde dentro del ciclo Retos de Mairena, una iniciativa diseñada para dar voz a la sociedad civil en el diseño del futuro del municipio.