El Ayuntamiento de Sevilla aprueba ayudas para ascensores en Los Pajaritos y proteger la Capilla del Carmen en Elcano

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita uno de los edificios en los que el Ayuntamiento ha instalado ascensores. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este martes otorgar nuevas ayudas para la instalación de ascensores en bloques de viviendas que carecen de ellos. En concreto en bloques situados en la calle Cigüeña, en Los Pajaritos.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, esta iniciativa es un complemento de la actuación de rehabilitación de las ocho comunidades de esta calle que se desarrolla en el marco del Plan estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Entornos Residenciales declarados de Rehabilitación Programada.

La calle Cigüeña, en el barrio de Los Pajaritos, se encuentra en el espacio delimitado como Entorno Residencial de Rehabilitación Programada "Nazaret-Pajaritos", conforme a lo cual pudo acogerse a los Programas de Ayudas en materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan Estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados con fondos europeos Next-Generation.

Dichos programas de ayudas están destinados a desarrollar proyectos de urbanización y regeneración urbana en suelo residencial consolidado, con el objetivo de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida de la población.

En el caso de la calle Cigüeña, la propuesta de rehabilitación planteada tiene como principal línea de acción la rehabilitación de ocho comunidades residenciales de la calle, con 140 viviendas, a lo que se destina la mayor parte del presupuesto del Plan de Regeneración Urbana, que asciende 6.022.200 euros.

Estas ayudas se concederán por riguroso orden de presentación de solicitudes hasta el agotamiento de los fondos previstos en esta convocatoria. El importe total de la misma asciende a 1.900.000 euros, con un presupuesto máximo subvencionable de 250.000 euros en el caso de instalación de ascensores exteriores con modificación del núcleo de escaleras y, de 200.000 euros para la instalación de ascensores sin modificación del núcleo de escaleras. En ningún caso el coste de la subvención podrá superar el coste de las actuaciones subvencionadas y ejecutadas.

Las subvenciones abarcarán la instalación de ascensores y todas las obras necesarias e imprescindibles para obtener la accesibilidad universal en el edificio, incluyendo la eliminación de forjados o la modificación del trazado de escaleras, entre otras actuaciones. Esta nueva línea de ayudas para la instalación de ascensores se suma a otras iniciativas desarrolladas y puestas en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla para promover la colocación de estos elementos en edificios residenciales con vecinos con graves dificultades de movilidad, económicas y de dependencia.

En concreto, las dos últimas convocatorias de ayudas de este tipo, realizadas en los últimos meses, han ido dirigidas a edificios de los barrios D y E del Polígono San Pablo y han estado dotadas de 2.160.000 y 4.800.000 euros, respectivamente, encontrándose en proceso de resolución.

PROTECCIÓN DE LA CAPILLA DEL CARMEN EN ELCANO

El Ayuntamiento de Sevilla llevará al próximo Pleno la modificación del PGOU para la protección de la Capilla del Carmen, situada en la barriada de Elcano. "Considerada emblema del barrio y parte viva de su memoria", será incluida en el Catálogo Periférico del Plan General de Ordenación Urbana para la protección de sus valores arquitectónicos, artísticos y etnológicos.

Esta modificación puntual tiene por objeto incorporar al Catálogo Periférico del PGOU dicha Capilla (calificada por el propio Plan General como Servicios de Interés Público Social, Socio-Cultural Privado (SIPS-SC), asignándole un nivel de protección del que actualmente carece, a fin de proteger todos sus elementos emblemáticos, su aspecto exterior, el techo en forma de barco invertido y las pinturas murales.

La Capilla del Carmen es parte integrante del proyecto original de la barriada de Elcano, proyectada en 1949 por el arquitecto José Galnares Sagastizábal para viviendas de los obreros de la Empresa Nacional Elcano, posteriormente Astilleros de Sevilla.

Con carácter previo a la redacción del documento propiamente de modificación puntual del PGOU, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente elaboró un Avance del mismo, que fue sometido a información pública a fin de recabar la opinión de la ciudadanía y del resto de potenciales interesados en participar en el proceso, "sin que se haya presentado ninguna alegación, sugerencia u observación". En consecuencia, procede ahora someter al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la aprobación inicial del texto de modificación redactado.

Por otro lado, el Consejo de Urbanismo ha aprobado llevar a Pleno una modificación presupuestaria para suplemento de crédito por un importe total de 5.546.381,42 euros, con el fin de atender diversas actuaciones que se consideran prioritarias comprendidas en el Plan de Inversiones y Enajenaciones del Patrimonio Municipal del Suelo 2024-2027.

Entre las actuaciones previstas se encuentran las obras de recuperación y rehabilitación del Ámbito 2 de Santa Clara, que corresponde a la zona del compás de entrada y los edificios adyacentes, para el que está previsto destinar 3,9 millones de euros. El proyecto contempla la puesta en valor de la parte que constituye el acceso principal al Monasterio por la calle Santa Clara, y ahora también para la rehabilitada iglesia del antiguo convento, incluyendo además del pasaje de entrada hacia el compás y a éste mismo, la restauración de la portada del siglo XVII, de gran valor patrimonial.

En este ámbito se incluyen también los edificios adyacentes al propio compás, correspondientes a la antigua portería, la casa del capellán, los antiguos lavaderos y, las edificaciones adyacentes a la Puerta Reglar. La propuesta de intervención recoge la recuperación de todas estas estancias para convertirlas, respectivamente, en zona de control, tienda y zona de baños, cafetería y, sala de exposiciones.

Por otro lado, dentro de este suplemento de crédito, se destinarán 1,07 millones de euros a la construcción del Centro Cívico Tres Barrios-Amate, Este nuevo equipamiento se ubicará sobre una parcela municipal de 3.945 m2 en la calle Amperio esquina con la calle Electricidad, en el ámbito de la Fábrica de Contadores.

Contará con una superficie aproximada de 1.500 m2 construidos, dispondrá de salón de actos, con una capacidad para 140 personas, salas y aulas que permitan la organización y celebración de distintos tipos de talleres formativos, salas de estudio y lectura para los jóvenes, aseos, almacenes y espacios de organización y gestión del equipamiento. Se buscará la máxima flexibilidad en el diseño y la posibilidad de que el edificio pudiera ser ampliado en el futuro.

Por último se destinarán 500.000 euros a la segunda fase de rehabilitación del Pabellón Real para su adecuación a uso expositivo y Centro de Estudios Aníbal González.