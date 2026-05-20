Ayuntamiento de Sevilla celebra el nuevo centro de Airbus: "Nos consolida como capital aeroespacial del sur de Europa"

Archivo - A320 de Airbus - AIRBUS - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha celebrado la noticia dada por Airbus, que abrirá a finales del año 2027 un centro de conversión del avión A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) en su planta de San Pablo, misma vez que ha asegurado que afianza a la ciudad como "la capital aeroespacial y aeronáutica del sur de Europa".

"Una extraordinaria noticia que nos anima a seguir impulsando este sector clave en el que somos referentes gracias a grandes empresas como Airbus", ha subrayado Sanz en un mensaje en su perfil oficial de 'X', consultado por Europa Press.

El aplauso ha sido compartido por el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, quien ha calificado esta novedad como "una grandísima noticia para la ciudad", misma vez que ha expresado su agradecimiento a Airbus por su "confianza" en la capital andaluza.

"Hay que agradecer a Airbus que confíe en Sevilla para el planteamiento de ampliación de objetivos que tiene la empresa. Creo que esta ciudad se sigue consolidando como la gran capital aeronáutica y aeroespacial del sur de Europa", ha aseverado durante una rueda de prensa en el Consistorio, coincidiendo así con el argumentario esgrimido por el primer edil.

En contexto, está previsto que en Sevilla también se lleven a cabo labores de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO), así como la actualización de los A330 MRTT ya en servicio. Este aumento de la actividad creará en torno a 200 puestos de trabajo nuevos en la planta andaluza, lo que a su vez repercutirá en cerca de 600 empleos en la industria auxiliar.