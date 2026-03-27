El Ayuntamiento de Sevilla y el Consejo de Hermandades visitan los palcos ante una Semana Santa "extraordinaria"

El Alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (i) en los palcos de la Plaza de San Francisco donde pasarán todas las cofradía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha realizado la tradicional visita a los palcos de la Plaza de San Francisco con motivo del Viernes de Dolores, acompañado por el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez, y por el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés.

En una nota remitida por el Consistorio, Sanz ha destacado que "desde hoy hay 3000 empleados municipales operativos en el conjunto de los servicios del Ayuntamiento: Policía Local, Protección Civil, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Gerencia de Urbanismo, Lipasam o Tussam. Todos ellos llevan meses trabajando y, de forma muy intensa, durante esta semana, para que los sevillanos y quienes nos visitan puedan disfrutar de una magnífica Semana Santa".

Asimismo, el alcalde ha querido agradecer "la labor del presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías al frente de la institución durante estos ocho años.

"El Consejo lleva meses preparando esta semana y estoy convencido de que todo va a salir bien. Son ya ocho años de trabajo por Sevilla y por su Semana Santa", ha señalado.

Por su parte, Vélez ha mostrado su ánimo ante una Semana Santa que califica de "extraordinaria y con sol", al tiempo que ha agradecido la colaboración y coordinación con el Ayuntamiento para que "todo salga bien".