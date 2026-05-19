Ayuntamiento de Sevilla defiende el refuerzo de Servicios Sociales y acusa a PSOE de "demagogia" con menores vulnerables

Archivo - Fachada principal del Ayuntamiento hispalense. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha criticado que "el PSOE vuelva a recurrir a la demagogia, en esta ocasión utilizando a los menores más vulnerables de Sevilla, obviando deliberadamente el refuerzo sin precedentes que este Gobierno municipal está llevando a cabo y que se ha materializado este mismo mes de mayo con la incorporación de cuatro nuevos trabajadores sociales a los equipos municipales. Mientras el PSOE se instala en la trinchera y el insulto, este Gobierno trabaja, contrata y refuerza".

Así ha respondido a las críticas de la concejala socialista Encarnación Aguilar, quien ha denunciado la "falta de personal" en los Centros de Servicios Sociales de Sevilla, una situación que, según ha señalado, "afecta directamente a la atención a menores vulnerables", con listas de espera "que superan el año", en el marco de lo que ha calificado como un "plan de Sanz para desmantelar los servicios sociales".

En este sentido, García ha subrayado en una nota que "hablar de desmantelamiento cuando se está llevando a cabo la mayor ampliación estructural de plantilla de los últimos años en los Servicios Sociales municipales no solo es faltar a la verdad, sino también al respeto a los profesionales que se incorporan y a las familias a las que atienden. Que Aguilar utilice términos como 'aporofobia' para referirse al Gobierno que más está reforzando la atención social en la ciudad demuestra hasta qué punto el PSOE ha perdido el rumbo y los papeles".

Asimismo, ha añadido que "si hay alguien en esta ciudad que debe hablar con cautela de aporofobia es precisamente el PSOE, que se opuso frontalmente a la implantación de centros para personas sin hogar en Sevilla. Esa es la auténtica aporofobia: dar la espalda a los más vulnerables cuando hay que tomar decisiones valientes. Y eso es lo que hizo el PSOE".

El delegado ha aportado datos de la red municipal de Servicios Sociales, señalando que todos los centros "cuentan con al menos seis trabajadores sociales, entre uno y dos educadores sociales y un psicólogo", según la Relación de Puestos de Trabajo, a lo que se suman los Equipos de Tratamiento Familiar y los Eracis+, con "un total de 69 profesionales en los barrios más vulnerables".

Asimismo, ha criticado que estas acusaciones procedan del grupo socialista, al que ha reprochado no haber reforzado el sistema durante sus ocho años de gobierno, cuando --según ha señalado-- "existían centros con una sola trabajadora social y listas de espera superiores a nueve meses, una situación que el actual Gobierno afirma haber corregido con la creación de plazas estructurales".

Sobre el caso concreto del Centro de Servicios Sociales de El Cerro, García ha sido expresado que "es absolutamente falso que las familias de El Cerro tengan un año de espera para ser atendidas". "Este centro tiene su plantilla prácticamente cubierta, salvo una única vacante de educador social", ha abundado, subrayando que "también es falso que falte el Equipo de Tratamiento Familiar de la zona, que cuenta con todos sus puestos cubiertos".

En esta línea, García ha recordado además que "este Gobierno municipal ya incrementó la plantilla de los Servicios Sociales con la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en abril de 2025, que supuso la incorporación de un Trabajador Social, cuatro educadores, seis auxiliares, cuatro administrativos, un técnico de Administración General de Menores y un pedagogo. Un total de 17 nuevos profesionales que ya se sumaron entonces a los equipos municipales y a los que ahora se añaden el refuerzo y la ampliación estructural en marcha".

Así, el edil ha explicado que "el expediente en marcha contempla el nombramiento de seis trabajadores sociales para reforzar los Servicios Sociales municipales bajo la fórmula de refuerzo por acumulación de tareas. De ellos, cuatro profesionales se incorporaron el pasado 7 de mayo, mientras que los dos restantes lo harán una vez finalicen los procesos selectivos gestionados a través del Servicio Andaluz de Empleo, garantizando así una cobertura progresiva y ordenada de las necesidades".

Asimismo, García ha señalado que "la Dirección General de Recursos Humanos está tramitando, para su aprobación en este mes de mayo, un expediente de ampliación de la plantilla destinado a reforzar los Servicios Sociales municipales mediante la reclasificación y creación de plazas. En concreto, se contemplan siete nuevas plazas de trabajador social, dos de educador social, una de psicólogo y una de técnico de administración general, esta última orientada a reforzar el carácter multidisciplinar y la capacidad de gestión de los equipos. A ello se suma la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Área, que prevé la incorporación adicional de educadores y trabajadores sociales en los centros, con el objetivo de seguir reforzando la plantilla".

En este contexto, ha afirmado que se trata de "la ampliación más relevante de los últimos años", criticando que el PSOE no la abordara "pese a disponer de ocho años y ahora la reclame desde la oposición". Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el refuerzo estructural de los servicios públicos y la reducción de la temporalidad, con la cobertura de jubilaciones mediante las OEP de 2026 y 2027, además de la normalización de la provisión de puestos y la agilización de convocatorias para controlar la tasa de interinidad, que ha atribuido a la gestión del anterior Gobierno socialista.

Por otro lado, ha señalado que "si Aguilar y el PSOE están realmente preocupados por las vacantes en los Servicios Sociales, deberían dirigirse al Gobierno de España y exigir la eliminación de la tasa de reposición, que es el principal corsé que impide a los ayuntamientos reponer con agilidad el empleo público perdido y que afecta de lleno a los Servicios Sociales". En este sentido, ha defendido que "esta tasa es la principal causa de las vacantes que existen actualmente en toda la administración local, y mientras siga vigente, ningún ayuntamiento de España podrá cubrir las plazas con la rapidez deseable".

Como muestra de la atención a menores, García ha puesto como ejemplo "el Programa Socioeducativo de este Ayuntamiento, al que este Gobierno municipal ha asignado para los años 2026, 2027 y 2028 una dotación presupuestaria sin precedentes de 8.277.313,75 euros. Se trata de un programa que desarrolla actuaciones socioeducativas grupales de carácter extraescolar dirigidas a 210 menores en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social durante el periodo escolar, y que se amplía hasta 1.530 menores en el periodo estival, incluyendo campamentos fuera de la ciudad. En total, cerca de 1.800 menores sevillanos en situación de vulnerabilidad atendidos a través de uno de los programas estrella de este Gobierno", ha señalado.

Por último, ha añadido que "mientras el PSOE se mantiene instalado en la crítica fácil, el insulto y la utilización partidista de los más vulnerables, este Gobierno municipal trabaja de forma constante para dotar a los Servicios Sociales de Sevilla de la plantilla, los medios y la estabilidad que necesitan los ciudadanos más vulnerables". En este sentido, ha concluido que "en materia de atención social y protección de los más necesitados, este Gobierno no acepta lecciones de quienes tuvieron la oportunidad de actuar durante años y dejaron los Servicios Sociales en la situación en la que se encontraban".