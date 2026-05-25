El Ayuntamiento de Sevilla estudiará el trámite de la segunda convocatoria del cheque bebé propuesta por Vox

Imagen de archivo. Bebé recién nacido en el Hospital Materno Infantil de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla estudiará la ampliación del cheque bebé en una segunda convocatoria propuesta por Vox, que incluiría a los niños nacidos entre mayo y diciembre de este año.

Según han afirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, si Vox inicia los trámites para pedir una segunda convocatoria, tal y como ha anunciado la portavoz del Grupo municipal, Cristina Peláez, el Consistorio lo estudiará, en consonancia al compromiso a que esta medida tenga "vocación de permanencia".

En este sentido, Peláez ha anunciado este lunes el inicio de los trámites para una segunda convocatoria del cheque bebé que dará continuidad al primer paquete de ayudas aprobado el pasado viernes por la Junta de Gobierno Local.

Asimismo, la portavoz ha explicado que el montante de 1,7 millones corresponde a niños nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 2025 y hasta el 22 de mayo de 2026; por eso van a iniciar los trámites para la segunda convocatoria del cheque bebé para los nacidos o adoptados desde el 22 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

Al respecto, Peláez ha defendido la necesidad de "ayudas finalistas a la maternidad", como esta que se tramita a través de la Oficina de Ayuda a la Maternidad, son políticas que ayudan a revertir el drama de la falta de nacimientos que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos y cuyas consecuencias estamos sufriendo.

Además, ha invitado a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, ante las críticas a la cuantía que la administración local destina al cheque bebé a ayudar "para que estas ayudas contemplen mayores cantidades en un futuro".

En contexto, este pasado viernes, el Consistorio hispalense aprobó la primera convocatoria del cheque bebé con una dotación de 1,7 millones de euros, que será de hasta 600 euros por cada menor nacido o adoptado en el periodo indicado y de manera que todas las solicitudes que cumplan los requisitos sean atendidas, ajustando de forma proporcional la cantidad total.

El solicitante, que habrá de ser uno de los progenitores o adoptantes, deberá estar empadronado en Sevilla capital desde antes del 1 de enero de 2021 y convivir en el mismo domicilio que el menor, además de ser español o extranjero con residencia legal en España ininterrumpida desde el 1 de enero de 2021.