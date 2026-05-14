El Ayuntamiento de Sevilla impulsa la imagen oficial del Centenario de la Generación del 27 aprobada por el Ministerio

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presentacion de la imagen oficial del Centenario de la Generación del 27. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado que el Ministerio de Cultura ha aprobado este jueves como imagen nacional oficial del Centenario de la Generación del 27 el logo impulsado y encargado por el Ayuntamiento de Sevilla, consolidando así el liderazgo de la ciudad en la conmemoración de una de las efemérides culturales más relevantes de los próximos años.

La identidad visual, diseñada por el creador sevillano Manuel Ortiz, nació además del impulso decidido de la Universidad de Sevilla con motivo de la presentación de su congreso internacional sobre la Generación del 27, convirtiéndose desde el primer momento en una propuesta integradora llamada a representar institucionalmente el Centenario, según ha informado el Consistorio en una nota.

El proyecto, desarrollado en el marco de la colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Universidad de Sevilla y distintas entidades culturales, simboliza también el compromiso académico e intelectual de la Universidad con el estudio, la divulgación y la proyección contemporánea del legado del 27, "reforzando el papel de Sevilla como epicentro cultural y universitario de esta gran conmemoración".

De este modo, el Ayuntamiento de Sevilla es el propietario de esta identidad gráfica, concebida desde el inicio como una imagen común para proyectar institucionalmente el Centenario de la Generación del 27 y reforzar la conexión histórica de Sevilla con el origen de aquel movimiento literario y artístico que marcó la cultura española del siglo XX.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha valorado esta decisión como "un reconocimiento al trabajo serio, constante y coordinado que Sevilla lleva años desarrollando para situar esta conmemoración en el lugar que merece".

"Que el Ministerio de Cultura adopte como imagen nacional el logo impulsado desde el Ayuntamiento de Sevilla demuestra que la ciudad no solo forma parte esencial de la historia de la Generación del 27, sino que también está liderando su proyección institucional y cultural hacia el futuro", ha señalado Moreno.

Asimismo, la edil de Turismo y Cultura ha destacado que "desde el primer momento entendimos que el Centenario debía construirse desde la colaboración entre administraciones, universidades, entidades culturales y sociedad civil, y hoy vemos cómo ese esfuerzo colectivo obtiene un respaldo institucional de enorme relevancia".

Para el Ayuntamiento, la adopción de esta identidad visual por parte del Ministerio supone además "un importante reconocimiento al trabajo previo desarrollado desde Sevilla y confirma el papel de la ciudad como eje simbólico, cultural e institucional de la conmemoración nacional del Centenario".

La imagen fue presentada en el marco de las primeras acciones institucionales impulsadas desde Sevilla para preparar esta efeméride, declarada Acontecimiento de Especial Interés Cultural y que convertirá a la capital andaluza en uno de los grandes focos culturales del país durante 2026 y 2027.

De igual manera, Angie Moreno ha subrayado que "Sevilla está llamada a desempeñar un papel protagonista en la programación, el relato y la dimensión internacional del Centenario de la Generación del 27, porque aquí nació simbólicamente aquel movimiento irrepetible que transformó nuestra literatura y nuestra cultura".

Con esta decisión, el Ministerio de Cultura reconoce igualmente el trabajo de coordinación y liderazgo realizado desde Sevilla para construir una identidad compartida entre instituciones, entidades culturales y administraciones implicadas en la celebración del Centenario.

La ciudad mantiene una vinculación histórica directa con el nacimiento simbólico de la Generación del 27 tras el homenaje a Luis de Góngora celebrado en el Ateneo de Sevilla en 1927, un acontecimiento que reunió a algunos de los principales nombres de la literatura y la creación artística española de la época y que hoy continúa proyectando a Sevilla como referente cultural de primer nivel.