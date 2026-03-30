El Ayuntamiento de Sevilla inicia el 6 de abril la renovación de la red de abastecimiento en las calles Albareda y Jaén

Archivo - Obras en el Casco Antiguo de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, ha anunciado el inicio el próximo 6 de abril de las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de las calles Albareda y Jaén, del Casco Antiguo, una actuación que cuenta con un plazo de ejecución de 7,5 meses y un presupuesto que asciende a los 663.584 euros.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, estos trabajos, que buscan optimizar el servicio prestado, incluyen la instalación de una nueva red de baldeo, teniendo como finalidad la mejora de la presión y el caudal y el incremento de la capacidad de captación de aguas pluviales y de evacuación.

La sustitución de redes se realizará en el tramo comprendido entre la calle Jaén y la calle Méndez Núñez incluyendo la renovación de la totalidad de las acometidas de abastecimiento y saneamiento existentes, así como los pozos e imbornales de la red de saneamiento.

También contempla la reposición de la totalidad de los acerados y de la pavimentación con granito Gris Quintana, Piornal y rosa Monforte, así como la plantación de Sophoras Japónicas "Piramidalis".

Durante la realización de los trabajos se producirá el corte total del tráfico rodado en la calle Albareda por la propia afectación de la obra, mientras que la calle Jaén y el tramo de la Plaza Nueva entre Méndez Núñez y Jaén quedará en doble sentido al tráfico para permitir el normal acceso al aparcamiento público de Albareda.

Por su parte, el tráfico peatonal sufrirá afecciones para lo que está prevista la instalación de pasarelas, vallas, señalizaciones y pasos alternativos que eviten en lo posible las molestias derivadas de estos trabajos.