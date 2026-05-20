El Ayuntamiento de Sevilla licita las obras de reurbanización de la Plaza del Pelícano y la calle Juzgado

Archivo - Imágen de Archivo de Obras de transformación de la Pila del Pato en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha licitado las obras de reurbanización de la Plaza del Pelícano y la calle Juzgado, una actuación integral que cuenta con un presupuesto de 843.073,67 euros y una duración estimada de ocho meses, en los que se convertirán estos estas vías en una plataforma única, además de dotarla de nuevo arbolado, adoquines de Gerena y farolas fernandinas con iluminación LED.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el cambio a plataforma única, servirá para "priorizar el tránsito peatonal" sin excluir el tráfico rodado. Para ello, se implantará adoquín de Gerena en la calzada, un material tradicional característico del conjunto histórico de la ciudad. Asimismo, los acerados y zonas peatonales incorporarán solería de granito gris y rosa Monforte, mientras que la zona central de la plaza se pavimentará con adoquín cerámico rojo colocado "a palma", evocando el histórico diseño de la cercana calle Enladrillada.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que con la reurbanización de esta plaza y la calle, siguen "cumpliendo el objetivo de crear espacios más accesibles, sostenibles y respetuosos con el medioambiente", manteniendo además una "estética ordenada y coherente con el entorno".

Actualmente, la calle Juzgado presenta acerados "muy estrechos y poco funcionales", con tramos en los que "apenas es posible el paso de peatones". Por su parte, la Plaza del Pelícano cuenta con barreras arquitectónicas derivadas de sus bordillos y de la disposición de las plazas de aparcamiento, lo que dificulta "su accesibilidad y disfrute por parte de vecinos y visitantes".

En este sentido, de la Rosa ha subrayado que esta actuación supone un "nuevo avance" dentro del plan diseñado para el centro histórico, con intervenciones que persiguen una ciudad "más amable, cómoda y adaptada a la vida diaria de los sevillanos, donde pasear y disfrutar del patrimonio urbano resulte cada vez más sencillo". Desde el ejecutivo han comparado esta reforma con las ya realizadas en otras vías del Casco Antiguo como la calle Zaragoza, Méndez Núñez, Cuesta del Rosario, Santa Ángela, Dueñas y Teodosio.

MÁS SOMBRA Y CONFORT CLIMÁTICO

El proyecto contempla la plantación de nuevos ejemplares de Grevillea Robusta en el centro de la plaza, que se sumarán a las dos hileras de naranjos ya existentes en el perímetro.

Asimismo, De la Rosa ha valorado que estas nuevas especies "aportarán valor paisajístico y contribuirán a generar un importante efecto de sombra gracias a la amplitud de sus copas". Según recoge el proyecto, la incorporación estratégica de masas arbóreas en espacios urbanos puede reducir la temperatura ambiental hasta en 10 grados durante los meses de verano. Además, toda la vegetación contará con una red soterrada de riego y baldeo.

Por otro lado, la intervención también eliminará el impacto visual del cableado aéreo existente en las fachadas de la zona, aprovechando la apertura de zanjas, para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento gestionadas por EMASESA y se ejecutarán las infraestructuras necesarias para el soterramiento integral de las líneas eléctricas y de telecomunicaciones.

En materia de iluminación, se sustituirán las antiguas luminarias de vapor de sodio por nuevos faroles ornamentales de tipo Fernandino, instalados sobre brazos de fachada y columnas de fundición en color negro forja. Estos nuevos puntos de luz incorporarán tecnología LED de bajo consumo, mejorando la eficiencia energética y garantizando una iluminación homogénea que eliminará las zonas oscuras de la plaza.