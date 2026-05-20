El Ayuntamiento de Sevilla y Mastercard culminan una campaña piloto para atraer turismo chino con un 50% más de gasto

Imagen de la presentación de la campaña de Ayuntamiento de Sevilla y Mastercard para el Turismo chino. - AYTO. SEVILLA

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura y Mastercard han cerrado una campaña piloto lanzada en marzo de 2025, para atraer turismo procedente de China a la capital andaluza, una iniciativa pionera que ha concluído con un 28,3 por ciento más de visitantes y un 49,9 por ciento más de gasto de visitantes del país asiático.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la campaña se ha desarrollado hasta el mes de junio, dentro de la Estrategia de Turismo Sostenible 2030, y ha combinado acciones en distintos canales antes, durante y después del viaje, incluyendo campañas en redes sociales a través de socios estratégicos como Bank of China, Trip.com, Air China e influencers especializados, además de acciones de publicidad exterior en Sevilla y activaciones orientadas a "enriquecer la experiencia del visitante y fomentar el consumo en el comercio local".

En este sentido, los resultados obtenidos "reflejan un impacto muy positivo" tanto en el crecimiento del número de visitantes como en el gasto turístico generado en la ciudad.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre abril y diciembre de 2025 un total de 66.223 turistas chinos han pernoctado en la ciudad, lo que supone un incremento de 14.600 visitantes respecto al mismo periodo del año anterior y un crecimiento interanual del 28,3 por ciento, cifra que duplica el aumento registrado en el conjunto de España, situado en el 14,1 por ciento. Además, la estancia media de estos visitantes en la ciudad aumentó un 7,5 por ciento, pasando de 1,60 a 1,72 noches.

Desde el punto de vista económico, los datos agregados y anonimizados de Mastercard han reflejado que el gasto de turistas chinos con tarjetas de esta compañía bancaria ha crecido en Sevilla un 49,9 por ciento entre abril y diciembre de 2025, frente al 31 por ciento registrado en el conjunto nacional, confirmando así "la capacidad de la ciudad para atraer un turismo de mayor valor añadido y mayor impacto económico".

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que los resultados de esta campaña piloto "confirman que Sevilla tiene una enorme capacidad para competir en mercados internacionales estratégicos", y ha añadido que uno de los ejes de la estrategia municipal para el turismo se basa en "avanzar hacia un modelo más diversificado, rentable para la economía local, mejor distribuido y con capacidad para generar oportunidades en nuestros barrios y en nuestras empresas".

Asimismo, la edil ha subrayado que "estos datos tienen un valor especial porque se han alcanzado en un contexto de alta competencia internacional y sin conexión aérea directa con China", lo que confirma, según Moreno, el "enorme atractivo" de Sevilla como destino cultural, patrimonial y experiencial.

En la misma línea, Juan Pablo Vivas, director general de Mastercard en España, ha señalado que están "muy satisfechos" con los resultados obtenidos en esta campaña, que ha demostrado "la eficacia de una estrategia basada en la colaboración público-privada y el uso inteligente de los datos".

Ambos organismos han coincidido además, en destacar que esta experiencia ha permitido sentar las bases de un nuevo modelo de colaboración para el turismo del futuro, apoyado en el análisis de datos, la activación coordinada de socios en mercados de origen y destino y una visión integral de la experiencia del viajero. De esta manera, ambas entidades prevén continuar desarrollando esta línea de trabajo durante 2026 con nuevas acciones .