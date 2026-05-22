Ayuntamiento de Sevilla niega riesgos por los vertidos al estuario del Guadalquivir y atribuye el control a la Junta

Archivo - Bandera negra en el Guadalquivir en un punto de vertido contaminante. Imagen de archivo. - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha negado riesgos en la salud pública ciudadana derivados de los vertidos mineros al estuario del Guadalquivir y ha especificado que, actualmente, la compañía suministradora Emasesa "no utiliza el agua de este río para abastecimiento de la población", si bien el agua potable vendría de recursos regulados de las presas de su alrededor, misma vez que ha remarcado que la competencia de autorización ambiental de este tipo de vertidos corresponde a la Junta de Andalucía.

"Emasesa no tiene competencias en este sentido. La Junta de Andalucía es la que debe establecer los condiciones de este tipo de vertidos, y estoy convencido de que lo hacen con todas las garantías de seguridad para la salud pública y medioambientales", ha destacado Bueno en respuesta a una pregunta formulada por el grupo Con Podemos-IU sobre los vertidos mineros en el Guadalquivir durante la Comisión Permantente de Control y Fiscalización del Ayuntamiento.

Así, ha insistido en que la vigilancia, control, y gestión del dominio público del Guadalquivir corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, mientras que ha remarcado que "el control de la calidad de agua se rige por la normativa sanitaria vigente".

Por su lado, la líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha acusado al Consistorio de "eludir su máxima responsabilidad, proteger a los ciudadanos de Sevilla". "Usted dice que hasta que no se demuestre lo contrario todo está correcto, pero la ciencia ha demostrado lo contrario".

"Proteger la seguridad de los sevillanos y sevillanas es su competencia, escuche a la Ciencia antes de que sea demasiado tarde", ha indicado Hornillo.

En respuesta, Bueno ha defendido que Emasesa "cumple con la labor de control y protección del medioambiente que le corresponde" y ha acusado a la líder de Podemos Sevilla de llevar a cabo un "discurso alarmista" que no estaría "sujeto a pruebas".