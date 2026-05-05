Ayuntamiento de Sevilla niega situación "delicada" en las cuentas municipales pero admite haber superado límite de gasto

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SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha negado este martes, tras las advertencias vertidas por el Grupo Municipal Socialista sobre un "desfase" en las cuentas municipales de 87 millones de euros, cualquier tipo de "delicada situación" en las mismas y ha anunciado una bajada de impuestos en las próximas Ordenanzas Fiscales, aunque ha admitido que "es cierto que se han superado los límites de la Ley de Estabilidad vigente" lo que "significa que hemos gastado más dinero en Sevilla de lo que el Ministerio de Hacienda nos dejaba para 2025".

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha detallado que el incumplimiento de los límites viene motivado por factores como la no aprobación de la Tasa de Basuras o la "obligación estatal" de implantar la no liquidación de los derechos por la tasa de Telefonía Móvil o por los derechos de la dependencia, "que se liquidarán en 2026".

Asimismo, ha expresado que se llevará a cabo un Plan Económico-Financiero que "no solo no contemplará recortes, sino que preparará la próxima bajada de impuestos", que pretende ser aprobada en septiembre del 2027.

Además, ha instado al Ministerio de Hacienda a actualizar as cantidades a percibir de la Participación de los Ingresos del Estado, dado que Sevilla, asegura, recibe en 2026 una cantidad presupuestaria correspondiente con el año 2023 que "no se actualiza por falta de Presupuestos Generales del Estado".

Tras la liquidación del presupuesto de 2025, se ha apreciado "la mayor ejecución de la historia de un presupuesto municipal" y un resultado presupuestario ajustado positivo que, asegura, alcanza un saldo agregado en el Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 68,8 millones de euros.

"Este Remanente se ha visto minorado por la amortización anticipada de 179 millones de euros a la que la ley estatal nos obliga. Si no estuviera esta norma, el Remanente de 2025 habría superado los 248 millones de euros en términos agregados", ha apostillado el gobierno municipal.