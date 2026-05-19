El Ayuntamiento de Sevilla respalda la declaración de 'La Inmaculada' y 'Santa Justa y Rufina' de Velázquez como BIC

Imagen de la reunión entre el Ayuntamiento y las asociaciones culturales que solicitan la protección de estas dos obras de Velázquez y la otra obra anónima. - AYTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido un encuentro en el Ayuntamiento con representantes de distintas instituciones culturales y patrimoniales de la ciudad que han solicitado el respaldo municipal a la propuesta para que las obras; 'La Inmaculada' y 'Santa Rufina', de Diego Velázquez, así como 'Vista de Sevilla', obra anónima, sean declaradas Bien de Interés Cultural (BIC).

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, durante la reunión, las entidades han instado a que la Junta de Andalucía, como administración competente, impulse esta declaración para garantizar la máxima protección patrimonial de estas piezas "ligadas a la historia y la identidad sevillana". Un trámite que, según anunció la Junta este pasado lunes, 18 de mayo, ya está en marcha.

En el encuentro han participado el presidente de la Asociación Velázquez por Sevilla, Basilio Moreno; el presidente de la Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico 'Ben Baso', José Manuel Baena; el miembro de la Asociación Hispania Nostra, Enrique Bocanegra; de la Asociación Adepa, Fernando Díaz del Olmo; y de la Asociación Histórica Retiro Obrero, Pedro González.

En este sentido, el alcalde ha destacado "el compromiso del Ayuntamiento con la defensa, conservación y promoción del patrimonio histórico y artístico de Sevilla", y ha añadido que estas obras "forman parte de la memoria colectiva de la ciudad y representan un legado cultural de valor incalculable para Sevilla, para Andalucía y para España".

Asimismo, Sanz ha señalado que desde el Ayuntamiento apoyan "todas aquellas iniciativas que contribuyan a proteger y poner en valor nuestro patrimonio", y ha agradecido "la implicación y el trabajo constante de las entidades culturales sevillanas en la defensa del patrimonio histórico".

Como contexto, la Consejería de Cultura y Deporte ha iniciado el procedimiento para inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Cgpha), como Bien de Interés Cultural (BIC), con la tipología mueble, dos lienzos del pintor Diego Velázquez, 'Inmaculada Concepción' (hacia 1617) y 'Santa Rufina' (c. 1629-1632), y una 'Vista de Sevilla', obra anónima de 1660. La incoación de la protección de las tres obras pertenecientes a la Fundación Focus Loyola ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

A este respecto, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico informó favorablemente sobre el inicio del procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría mueble, de los tres lienzos citados --las dos obras de Diego Velázquez y la vista anónima de Sevilla-- a instancia de varios colectivos conservacionistas de la ciudad.

En contexto, el Consistorio ha apostillado que la 'Inmaculada Concepción' constituye una "obra clave" en el engranaje artístico fraguado en torno al taller del pintor Francisco Pacheco en un "momento fundamental" para la eclosión del naturalismo sevillano entre 1616 y 1618. Desde el momento de su aparición en el mercado artístico internacional en 1990 suscitó un "encendido debate" en torno a su atribución, que oscilaba entre Alonso Cano y el joven Velázquez, cuando ambos compartían aprendizaje en el taller de Pacheco, según precisó el Gobierno andaluz en un comunicado.

Por su parte, el retrato de 'Santa Rufina' resume "perfectamente" el trabajo de Velázquez desde su formación sevillana hasta su traslado a la Corte. Así, el cuadro evidencia la evolución pictórica del maestro, aunque conserva rasgos del naturalismo sevillano aprendido en el taller de Francisco Pacheco, como el dibujo preciso y el modelado volumétrico. Además, abandona el tenebrismo "más acusado de sus primeras obras para introducir una iluminación más atmosférica y una pincelada más fluida".

Por último, también se protege la pintura anónima 'Vista de Sevilla', ejecutada hacia 1660, que se constituye como una "obra emblemática" de la pintura barroca, resultando un testimonio de la influencia y pujanza de la ciudad andaluza en el Siglo de Oro, en la que se reflejan sus monumentos y su gran transformación urbana, además de ser un "importante documento iconográfico" de los tipos sociales y elementos antropológicos.