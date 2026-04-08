El Ayuntamiento de Sevilla retira cera de 90.000 m2 de calles, equivalente a 14 campos de fútbol, tras la Semana Santa

Operarios de Lipasam retiran la cera acumulada en el pavimento de la Plaza de la Magdalena tras el paso de las cofradías de la Semana Santa. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa pública de limpieza (Lipasam), está retirando desde hace varios días la cera del pavimento tras el paso de las cofradías que han procesionado esta Semana Santa, con decenas de miles de nazarenos en el conjunto de los cortejos. Para ello, se ha incrementado el número de maquinas especializadas, de modo que se ha pasado de tres medios disponibles en 2023 a ocho vehículos este año.

En este sentido, está previsto que los operarios de Lipasam eliminen la cera de 40.000 metros lineales aproximadamente, equivalente a la distancia entre Sevilla y Carmona, y unos 90.000 metros cuadrados, superficie similar a 14 campos de fútbol, tal como destacan fuentes municipales a Europa Press.

Los trabajos se han realizado durante la Semana Santa en las madrugadas de los días de procesiones en las zonas con riesgo de accidentes y con tres turnos una vez finalizada. Al respecto, estas labores han concluido en las zonas de acceso al casco antiguo.

El tratamiento actual de limpieza de cera consiste en la aplicación de agua a muy alta presión, hasta 400 bares, mediante un camión impulsor con bomba y depósito incorporado, conectado a un carro con toberas giratorias que proyectan el agua a presión sobre el pavimento, logrando el desincrustado de la cera.

El dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos ha estado formado por un total de 811 personas (343 contrataciones que se han unido a la reciente contratación de fijos) y 299 vehículos, y se han instalado 300 papeleras.