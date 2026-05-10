El Ayuntamiento de Sevilla rinde homenaje a Federico Guzmán en Artillería con 'La semilla infinita' desde este martes

La muestra 'La semilla infinita' del artista Federico Guzmán se encuentra disponible en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla desde el martes, 12 de mayo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, llevará a cabo el homenaje a Federico Guzmán 'La semilla infinita', el próximo martes, 12 de mayo, a las 20,30 horas en la Real Fábrica de Artillería. Este reconocimiento al artista sevillano se complementa con una muestra que podrá visitarse hasta el 17 de mayo.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que "Federico Guzmán es una figura esencial para comprender la evolución del arte contemporáneo en Sevilla, y este homenaje pone en valor una trayectoria que ha sabido vincular creación artística y compromiso con la sociedad".

Asimismo, Moreno ha añadido que "desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para reconocer a los creadores que han contribuido a construir la identidad cultural de la ciudad, acercando su obra a los vecinos de Sevilla en espacios patrimoniales como la Real Fábrica de Artillería".

Durante el acto de homenaje se activará 'La red de rizomas', una obra colectiva realizada exprofeso por su comunidad de amigos y colaboradores, en un diálogo "entre su legado y la mirada del presente".

En concreto, el homenaje está organizado por Verónica Álvarez, de Valdelarte, como representante del tejido asociativo por el que trabajó el propio artista, y se concibe como un reconocimiento a la figura de Federico Guzmán, "uno de los artistas más destacados" del panorama contemporáneo sevillano y nacional y cuya obra "ha trascendido los límites de la práctica artística tradicional para situarse en el ámbito del compromiso social, la conciencia ecológica y la reflexión colectiva".

A través de una selección de piezas representativas, la muestra invita al público a adentrarse en un universo creativo caracterizado "por una mirada crítica y poética, en la que el arte se plantea como herramienta de transformación". Mediante este homenaje se persigue poner en valor la capacidad de Guzmán para integrar estética y pensamiento, generando propuestas "que dialogan con cuestiones fundamentales de nuestro tiempo como la relación con la naturaleza, los derechos humanos o la construcción de nuevas formas de convivencia".

Según ha valorado la Administración local, la elección de la Real Fábrica de Artillería como espacio expositivo refuerza el sentido de este reconocimiento, al establecer un diálogo "entre el carácter histórico y monumental del enclave y la dimensión conceptual de la obra del artista, conectando patrimonio, memoria y creación contemporánea".

En suma, esta actividad se plantea también como un espacio de reflexión en torno al legado de Federico Guzmán, entendiendo su trayectoria "como una invitación a repensar el papel del arte en la sociedad actual". En este sentido, la organización propone un acercamiento a su obra desde el presente, "subrayando la vigencia de sus planteamientos y su capacidad para generar nuevas lecturas".

El acto de homenaje 'La Semilla Infinita' dará lugar en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla el martes, 12 mayo de 2026, a las 20,30 horas, y se mantendrá disponible hasta el 17 de mayo, siendo la entrada libre hasta completar aforo.