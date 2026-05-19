La Bienal de Flamenco de Sevilla reabre el Teatro Lope de Vega tras tres años cerrado por obras de restauración

Imagen de la presentación de la 24 edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla. - AYTO. SEVILLA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura ha anunciado la reapertura del Teatro Lope de Vega casi tres años después tras su cierre en septiembre de 2023 por obras "para preservar la seguridad de todos los trabajadores, las compañías y el público", en aras de acoger nueve espectáculos en el marco de la XXIV Bienal de Flamenco.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, en esta edición, el teatro acogerá cuatro estrenos absolutos y cinco propuestas únicas que recorrerán las distintas expresiones del flamenco, desde el cante y el baile hasta el toque y lo instrumental, de la mano de artistas como Dorantes, Arcángel, Aurora Vargas, Juana Amaya, Mayte Martín o Rafael Riqueni, entre otros muchos.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha referido que la reapertura del Teatro Lope de Vega de la mano de la Bienal supone "recuperar uno de los grandes corazones culturales de Sevilla y devolver a los sevillanos un espacio esencial para el encuentro con la cultura y las artes escénicas".

La delegada ha afirmado que la reapertura de este teatro es también "una apuesta política y cultural" frente a la "parálisis y el olvido", con el objetivo de "reafirmar a Sevilla como una de las grandes capitales culturales del sur de Europa".

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha destacado que "el Lope de Vega es el epicentro sentimental de la Bienal, lugar donde nació". Además, ha añadido que el cante, el baile y la guitarra, así como de la música instrumental, "luce en este escenario como en ningún otro".

PROGRAMACIÓN DE LA BIENAL

La programación del Teatro Lope de Vega arrancará el 12 de septiembre con el estreno absoluto de 'Fractal arcano', la nueva propuesta de Dorantes. El músico lebrijano, considerado una "figura esencial" en la consolidación del piano flamenco contemporáneo, presentará un formato construido desde "la desnudez sonora" y la "esencia de su universo musical, en diálogo únicamente con las palmas".

Asimismo, el 17 de septiembre será el turno de 'La copla del cante', de Arcángel, una propuesta en la que el artista onubense revisita el estrecho vínculo histórico entre el flamenco y la copla, a través de un repertorio inspirado en figuras fundamentales del cante del siglo XX como Marchena, Caracol, Pepe Pinto, Canalejas o La Paquera de Jerez.

Un día después, el 18 de septiembre, llegará al Teatro Lope de Vega 'Seis cuerdas, seis', una noche protagonizada por Antonio Reyes y concebida como un "diálogo entre el cante y la guitarra flamenca a través de seis tocaores de referencia": Rafael Riqueni, Manolo Franco, Diego del Morao, Joni Jiménez, José del Tomate y Nono Reyes.

Por su parte, el maestro de la guitarra Rafael Riqueni y el saxofonista estadounidense Tim Ries presentarán el 21 de septiembre el estreno absoluto de 'Tunisia', un proyecto concebido como un "diálogo entre dos músicos de universos sonoros aparentemente lejanos pero unidos por la improvisación, la búsqueda artística y la libertad musical".

A este dúo seguirá, el 25 de septiembre, la cantaora Aurora Vargas y la bailaora Juana Amaya, que se encontrarán sobre el escenario del Lope de Vega con 'Hazme con los ojos señas', un mano a mano construido desde "la complicidad, la raíz y la verdad flamenca".

Las sevillanas ocuparán el escenario del Teatro Lope de Vega la noche del 27 de septiembre con 'Fue tu querer', un espectáculo que reunirá a Macarena de la Torre, Juan de Mairena, Lidia Hernández y Fran Fernández, junto a los artistas invitados Manolo Marín, Ana María Bueno, Rafael de Utrera y Carmen Lozano.

Del mismo modo, el 29 de septiembre, el bailaor y coreógrafo David Coria llevará al Teatro Lope de Vega el estreno nacional de 'Babel. Torre Viva', una propuesta de fuerte carga contemporánea que toma el mito bíblico de la torre de Babel para reflexionar sobre las fracturas, los lenguajes y la posibilidad de comunión en el mundo actual.

La cantaora Mayte Martín presentará el 30 de septiembre sobre estas tablas 'Arqueología de lo puro', un recital concebido como una reivindicación del flamenco antiguo y de las formas más esenciales del cante y la guitarra.

La programación de la Bienal en el Lope de Vega se cerrará el 2 de octubre con el estreno absoluto de 'Gesto mínimo', la nueva creación del bailaor y coreógrafo Alfonso Losa; una obra que plantea una reflexión sobre el baile como espacio de convivencia, vínculo y construcción colectiva, situando en el centro la idea de "comunidad bailante" y el cuerpo como lugar de encuentro con el otro.