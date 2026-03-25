La Bienal de Sevilla viste de flamenco al Maestranza con estrenos y "propuestas irrepetibles de gran formato"

Luis Ybarra, en la presentación de los actos del Bienal previstos en el Maestranza, en la rueda de prensa celebrada este miércoles en el citado teatro. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado de la adhesión del Teatro de la Maestranza "al compás" de la XXIV Bienal de Flamenco, con una programación, conformada por propuestas de "gran formato", que combina cante, toque y baile en dos estrenos y "una serie de noches irrepetibles", comenzando por la puesta de largo del nuevo espectáculo de Sara Baras, que regresa 14 años después para presentar 'Infinita'.

Se trata de un estreno creado exclusivamente para esta cita, que marcará, además, la inauguración de esta edición y el inicio de la temporada escénica de la ciudad. Junto a esta esperada creación, el teatro acogerá también el estreno del nuevo espectáculo de Israel Galván, así como una serie de actuaciones enmarcadas bajo el concepto de noches únicas: "piezas concebidas como acontecimientos exclusivos, con encuentros singulares entre artistas, espacios y repertorios que nacen con vocación de excepcionalidad y para suceder una sola vez", informa el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado que "la presencia del Teatro de la Maestranza en la Bienal reafirma el papel de Sevilla como capital indiscutible de lo jondo a nivel internacional, con una programación que combina excelencia artística, grandes formatos y propuestas únicas pensadas para emocionar al público".

Al respecto, Moreno ha subrayado que "hablamos de un escenario de primer nivel que acoge estrenos absolutos y encuentros irrepetibles entre artistas, consolidando a la Bienal como el gran escaparate mundial del flamenco". Asimismo, la edil ha señalado que desde el Ayuntamiento se sigue apostando por "una cultura diversa, accesible y de máxima calidad, que conecta la tradición con la creación contemporánea y que sitúa a nuestros artistas en el centro".

Por su parte, para el director de la Bienal, Luis Ybarra, "el Maestranza es un coliseo de la cultura en la ciudad, y el flamenco, a través de la Bienal, ha tomado por costumbre llenarlo durante el mes de septiembre cada dos años; de esta forma, la cultura honda se muestra ante cerca de 20.000 personas".

"Celebraremos lo gitano con Marina Heredia, José Mercé y el espectáculo 'A canela y clavo'. Nos abrazaremos a lo clásico con el maestro Cañizares junto a la ROSS y nos deleitaremos ante lo nuevo de Israel Galván, Farruquito y Manuel Liñán, quien ha creado un espectáculo para mostrar sus credenciales en Sevill", ha añadido Ybarra.

TRIPLE CITA DE 'INFINITA'

El Regreso de Sara Baras a la Bienal abrirá la programación en el Teatro de la Maestranza con una triple cita. 'Infinita', que podrá verse los días 11, 12 y 13 de septiembre, se asienta sobre la identidad, la herencia y la fuerza simbólica de Andalucía. "El espectáculo propone un viaje escénico a través de ocho miradas femeninas que encarnan el latido flamenco de las ocho provincias andaluzas".

"Una creación que, según la artista, nace de una tierra que nos da y nos enseña, de un palpitar que no se detiene". También estrenará espectáculo en la Bienal y sobre las tablas del Teatro de la Maestranza el bailaor Israel Galván. El 26 de septiembre mostrará al público sevillano y visitante su 'Bolero de blanco y negro', en el que rendirá homenaje a Maurice Ravel interpretando 'Boleros' y otras piezas, además de boleros de los cantantes Ramón Calabuch Batista (Moncho) y Juan José Amador Amador, dos referentes de este género musical.

Como apunta el propio Galván, "vamos a quitarle al bolero el color, la pastelería, el merengue, los candelabros. Vamos a dejarlo en un cuarto austero haciendo que susurre al oído suavemente y, al mismo tiempo, que continúe una maquinaria rítmica que no para nunca". La programación de la Bienal en este espacio se completa con un variado rosario de noches únicas que tendrán como protagonistas a grandes figuras del arte flamenco.

El toque de Juan Manuel Cañizares, reconocido en 2023 con el Premio Nacional de Música en la modalidad de Interpretación, abrirá el 19 de septiembre las noches únicas en el Maestranza con 'Cañizares Sinfónico', un recital de gran formato en el que el guitarrista y compositor estará acompañado por la ROSS e interpretará dos de sus obras más significativas para guitarra y orquesta: el 'Concierto Al-Andalus', a la memoria de Paco de Lucía; y el 'Concierto Mediterráneo', dedicado a Joaquín Rodrigo.

La noche siguiente, el 20 de septiembre, el cantaor jerezano José Mercé presentará 'Toquen a rebato', haciendo alusión al título de una seguirilla del cantaor jerezano Juanito Mojama ('Aunque toquen a rebato'); expresión que indica dar una señal de alarma urgente, tradicionalmente mediante campanas.

El 22 de septiembre será el turno del bailaor y coreógrafo granadino Manuel Liñán, que, en su reencuentro con el público sevillano, presentará 'Bailaor@', un recital de baile con varios artistas invitados en el que el artista celebra quién es.

La profunda huella dejada por la comunidad gitana en el flamenco llegará al Teatro de la Maestranza en forma de homenaje la noche del 24 de septiembre. Los cantaores Esperanza Fernández, Duquende y José Valencia, y los bailaores Pepe Torres y Nazaret Reyes pondrán en escena 'A canela y clavo', un espectáculo dirigido por Pedro María Peña que celebra un encuentro con las raíces del flamenco que, lejos de quedarse anclado en la nostalgia, se proyecta hacia el presente y el futuro transformando el legado en algo vivo y renovado.

El bailaor presentará el 28 de septiembre 'Serás Farruquito', espectáculo basado en la producción cinematográfica del mismo título; una propuesta escénica en la que Juan Manuel Montoya repasa su vida y su carrera, estrechamente vinculada a su familia, una de las dinastías señeras del flamenco, encabezada por su abuelo Farruco, uno de los grandes innovadores del baile, hasta llegar a su hijo, la joven promesa Juan El Moreno.

Para inaugurar octubre, en la noche del día 1, Marina Heredia también se hará acompañar de la ROSS en '¡En libertad! El camino de los gitanos'. Coincidiendo con la celebración del sexto centenario de la llegada documentada del pueblo gitano a la península ibérica, la cantaora granadina, habitual en grandes escenarios de la música y en festivales de prestigio nacionales e internacionales, ha creado una obra en consonancia con esta fecha tan significativa.

El Teatro de la Maestranza será también escenario de la clausura de la Bienal la noche del 3 de octubre. Carmen Linares festejará el 30 aniversario de la publicación de su disco 'Antología de la mujer en el cante' con el espectáculo 'Perlas a Millares', en el que se acompañará de otras grandes voces de lo jondo como Marina Heredia y María Terremoto, y el baile de Rafaela Carrasco.