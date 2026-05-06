Cae una banda que enviaba tabaco de contrabando mediante paquetería con falsos remitentes en Écija (Sevilla)

Archivo - Imagen de recurso de picadura de tabaco. - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional y Guardia Civil, en el marco de la operación conjunta denominada 'Bumaca', han desarticulado una organización criminal asentada en la localidad sevillana de Écija, dedicada al contrabando de picadura de tabaco mediante envíos de paquetería. Como resultado de la operación, se han detenido a diez personas como presuntos autores de los delitos de contrabando, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Los investigados llegaron a usurpar la identidad de hasta 16 personas, utilizándolas como remitentes de los envíos, lo que generaba importantes perjuicios tanto a nivel penal como administrativo para las víctimas, según informa en una nota de prensa. Durante la operación, se han intervenido más de 850 kilogramos de picadura de tabaco.

Las investigaciones se iniciaron a finales de 2023, cuando unidades de la Guardia Civil de Cádiz detectaron numerosos envíos de paquetería con picadura de tabaco que eran tramitados de forma individualizada como infracciones administrativas, figurando como responsables los remitentes.

Las pesquisas permitieron determinar que estas personas eran en realidad víctimas de usurpación de identidad. Los supuestos autores empleaban teléfonos de difícil rastreo y documentación falsificada para dificultar la acción policial y el seguimiento del dinero procedente de la actividad ilícita.

El avance de la investigación y el intercambio de información entre distintas unidades fiscales de todo el territorio nacional permitieron judicializar la operación en junio de 2024, contando con la participación de múltiples unidades de Policía Nacional y Guardia Civil.

La organización contaba con una estructura perfectamente jerarquizada, integrada por al menos 15 personas, la mayoría asentadas en Écija, y con fuertes vínculos familiares, lo que dificultaba las labores de investigación y vigilancia.

Asimismo, disponían de locales logísticos distribuidos estratégicamente por diferentes puntos del territorio nacional, desde los que realizaban los envíos, aprovechando empresas de paquetería con menores medidas de control.

Los investigadores lograron acreditar que los autores utilizaban identidades usurpadas --incluso de personas en prisión-- para realizar los envíos, evitando así su identificación directa.

Los agentes realizaron cuatro entradas y registros domiciliarios en Écija. Como resultado, además de las detenciones, se ha procedido al bloqueo e incautación de bienes muebles e inmuebles, así como de una importante cantidad de dinero en efectivo, joyas y relojes de lujo, por un valor superior a medio millón de euros. Además, se estima que la venta de tabaco intervenido habría generado beneficios superiores a 150.000 euros.

La operación ha sido llevada a cabo por la Udaiff de la Guardia Civil de Cádiz en colaboración con la Policía Nacional de Écija y la Guardia Civil de Sevilla, contando además con el apoyo de distintas unidades fiscales de todo el territorio nacional.