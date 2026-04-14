CaixaBank y el Real Betis homenajean a las familias verdiblancas con el programa 'Generaciones'

Los jugadores del Real Betis Aitor Ruibal, Adrián San Miguel y Ángel Ortiz, en el programa 'Generaciones' que impulsa la entidad bancaria. - CAIXABANK

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank, entidad líder en patrocinio deportivo en España, pone en marcha junto al Real Betis Balompié el programa 'Generaciones', una iniciativa que quiere rendir homenaje a las familias béticas que han transmitido la pasión por el club a lo largo de los años. La acción se enmarca en la temporada 2025-2026 y busca reforzar el vínculo entre el club y sus seguidores a través de experiencias exclusivas.

El objetivo es homenajear a las familias que, generación tras generación, mantienen viva la pasión por su equipo y por el fútbol, reforzando así la cercanía entre el club y sus aficionados mediante experiencias únicas y exclusivas que contarán con la implicación y complicidad de los jugadores del Real Betis, explica la entidad bancaria en un comunicado.

En este sentido, Aitor Ruibal, Adrián San Miguel y Ángel Ortiz han participado activamente en esta iniciativa y han destacado el valor emocional de la campaña 'Generaciones', que pone en primer plano la fidelidad y el vínculo que une a distintas generaciones de familias béticas.

Los jugadores han subrayado la importancia de compartir la pasión por el fútbol en familia y de vivir el beticismo como un legado que se transmite de padres a hijos y de abuelos a nietos. Para ellos, el fútbol no solo es competición, sino también emoción, recuerdos y unión familiar, valores que esta acción representa a la perfección.

El programa 'Generaciones' nace de la observación de que la pasión y la fidelidad tanto por el fútbol como por la entidad financiera de referencia se heredan en el seno de las familias, un legado que se transmite de padres a hijos y de abuelos a nietos.

CaixaBank, como banco oficial del Real Betis, quiere rendir homenaje a estas familias fieles ofreciéndoles la posibilidad de vivir experiencias inolvidables junto a su equipo. La activación incluye un concurso de dibujo dirigido a los más pequeños, en el que los nietos plasman su pasión por el Real Betis y sus recuerdos familiares ligados al fútbol, con la colaboración de padres y abuelos.

Las familias ganadoras, formadas por tres generaciones, disfrutará, con jugadores, de una visita exclusiva al estadio y entradas VIP para partidos destacados. Además, a través de esta activación, las familias ganadoras podrán conocer a leyendas del club, vivir el calentamiento desde el césped y recibir un obsequio exclusivo que inmortalizará esta experiencia única.

Toda la acción será documentada en un vídeo que se difundirá en las redes sociales de CaixaBank y del Real Betis, así como en medios de comunicación, amplificando el alcance y el impacto de la iniciativa. Esta nueva activación vinculada al segmento del fútbol supone un paso adelante respecto a las acciones impulsadas hasta ahora por la entidad financiera.

Con el objetivo claro de promover activaciones con un fuerte componente social, CaixaBank pone el foco en el apoyo intergeneracional y en la transmisión de valores y emociones que definen tanto el fútbol como los propósitos de la entidad.

'Generaciones' refuerza el compromiso de CaixaBank con la sociedad y con el deporte, consolidando su posición como referente en el patrocinio deportivo y en la creación de experiencias que trascienden lo meramente comercial.

CAIXABANK, EL BANCO DE LOS CLUBES DE FÚTBOL

CaixaBank cuenta con una sólida estrategia de patrocinio vinculada a los clubes de fútbol profesional y sus aficiones en España que le ha consolidado como el banco de los clubes de fútbol, puesto que es patrocinador oficial de 13 equipos de Primera División y 13 de Segunda División.

Además, CaixaBank es patrocinador de nueve de los 16 equipos de la Primera División femenina. Para CaixaBank, el patrocinio deportivo es una herramienta estratégica de comunicación que ayuda a divulgar valores que la entidad comparte con la práctica deportiva como son el liderazgo, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo.

A través del patrocinio, la entidad financiera fomenta el progreso cultural, social y económico, en línea con sus valores fundacionales de compromiso con la sociedad.