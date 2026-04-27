Canal Sur emite este martes un documental sobre la recuperación del futbolista bético Isco tras su última lesión

Fotograma del documental sobre Isco Alarcón, que emite este 27 de abril Canal Sur Televisión. - CANAL SUR TELEVISIÓN

SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión emite este martes, 28 de abril, a las 22,55 horas, 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón', "un cuidadoso y detallado trabajo" dirigido por Sara Sálamo que relata el proceso de recuperación del futbolista del Real Betis tras su última lesión. Antes del documental, se emitirá (21,30 horas) una entrevista de Ángel Acién al protagonista de la cinta.

El documental se centra en la recuperación de la lesión de peroné que sufrió Isco Alarcón, que lo obligó a retirarse del terreno de juego y le impidió competir en la Eurocopa. "Un momento, sin duda, difícil y delicado". A partir de ahí, la directora y pareja del futbolista, Sara Sálamo, decide emprender este trabajo que profundiza en el proceso de superación, tal como detalla el ente audiovisual en un comunicado.

'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón' revela "la parte más íntima y el lado más humano" de un deportista inmerso en la recuperación "física y emocional" antes de volver a su actividad. "Con un estilo cercano y sin artificios, la cinta se centra en el seguimiento directo del día a día de Isco Alarcón, ofreciendo una narrativa más cinematográfica y emocional".

Su presentación en el Festival de San Sebastián no pasó desapercibida, suscitando un gran interés. Como antesala al documental, Ángel Acién realizará una amplia entrevista al jugador del Real Betis. Hablarán sobre cómo ha sido el regreso tras la recuperación de su última lesión, cómo ve a su equipo en esta recta final de LaLiga y, sobre todo, explicará cómo fue el proceso del documental, en el que se narra el proceso de recuperación de la lesión que apartó al jugador verdiblanco de la última Eurocopa.