La Carrera Parque de María Luisa 'Powerade' cierra el primer ciclo de Circuito Divina Seguros de Ayuntamiento de Sevilla

Imagen del corredor Adrián Andivia en la Carrera Parque de María Luisa 'Powerade' del Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los corredores Adrián Andivia, con un tiempo de 31:21, y Celia Romero, con 37:01, han sido los ganadores en categoría absoluta de la Carrera Parque de María Luisa 'Powerade', tercera cita del Circuito Divina Seguros del Ayuntamiento de Sevilla, que ha cerrado este domingo el primer ciclo de éste antes del paréntesis del verano.

Según ha informado el Consistorio en una nota, pocos segundos después de Adrián Andivia llegaba a meta Mario Gil, que prácticamente corrió toda la prueba en solitario, en cabeza de carrera, pero que fue adelantado en el último kilómetro y llegó en segundo lugar con un crono de 31:32, mientras que el tercer puesto era para Miguel Ángel Barrera con 31:35.

En categoría femenina, junto a Celia Romero subían al podium Cinthya Ramírez, que con 37:11 llegaba a meta tan sólo diez segundos después de la ganadora, y Laia Gonzalez, tercera clasificada, con 38:33.

En handbike, los triunfos se lo anotaron Javier Reja, que llegó a meta con un crono de 21:10, y Susana Marín, con 47:26. Miles de corredores tomaban la salida en esta tercera prueba del Circuito Divina Seguros, que al igual que la dos precedentes, la de Triana - Los Remedios 'Torre Sevilla' y Cerro-Amate, agotaba los dorsales de las carreras de adultos para las dos distancias, diez y cinco kilómetros. Tras el verano se disputarán las dos últimas pruebas, ya en el mes de octubre, la carrera Nervión San Pablo 'El Corte Inglés' el día 4, y Casco Antiguo 'Caixabank' el día 18.