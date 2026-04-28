Las carreteras convencionales de la provincia de Sevilla concentran la mayoría de infracciones por exceso de velocidad

Archivo - Tráfico intenso en la salida de Sevilla hacia las costas. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Durante los siete días de campaña de vigilancia y control de la velocidad realizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre el 13 y el 19 de abril, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han establecido en las carreteras de la provincia hispalense un total de 121 puntos de control de velocidad y han controlado a 53.619 vehículos, lo que se traduce en un aumento de 64 puntos de control y más de 19.000 vehículos controlados más respecto a la campaña de 2025.

Tal y como ha precisado el Ejecutivo en un comunicado, del total de vehículos controlados, 2.209 conductores resultaron infractores, y por lo tanto denunciados por exceso de velocidad, lo que representa el 4,1 por ciento del total, porcentaje del orden al registrado en la última campaña.

Asimismo, la velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, por lo que se han reforzado los controles, tanto con radares estáticos como dinámicos, y tanto en autopistas y autovías como vías convencionales.

Así, el 46,6% de los controles se realizaron en carreteras convencionales y el 53,4% restante en autopistas y autovías. En lo que respecta a las denuncias, el 76,5% de los conductores fueron denunciados en carreteras convencionales (1.689 denuncias), frente a las 520 restantes, que suponen un 23,5%.

Cuando los controles fueron realizados en carreteras convencionales, mediante radar dinámico --con el radar embarcado en el vehículo y circulando--, la velocidad media a la que circulaban los conductores denunciados fue de 109 kilómetros por hora, lo que suponen 19 kilómetros por hora por encima del límite genérico permitido en este tipo de vías.

En el ámbito penal, el Gobierno central ha destacado que no ha habido conductores denunciados en vías interurbanas que incurrieran en un delito contra la seguridad vial por exceder en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en la vía, tal y como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal.

A estos resultados se suman los controles realizados por policías locales en sus respectivos ámbitos de competencia, una colaboración que refuerza el mensaje de respeto a los límites de velocidad en cualquier tipo de vía.

En suma, han advertido que está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad, "más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste".