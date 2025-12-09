Cartas inclusivas con pictogramas para los Reyes Magos y buzones 'reales' en los colegios de Mairena del Alcor (Sevilla)

Presentación de las cartas inclusivas con pictogramas para los Reyes Magos y los buzones 'reales' dispuestos en colegios. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALCOR.

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), junto con la Asociación Amigos de los Reyes Magos, ha puesto en marcha un año más la entrega de cartas inclusivas dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos, acompañadas de los buzones de la Cartera Real en los centros educativos de la localidad.

En una nota de prensa, la concejala de Comunicación, Belén Gutiérrez, ha explicado que las cartas con pictogramas permiten que "todos los niños y niñas tengan la oportunidad de expresar sus deseos de una manera clara y comprensible".

Estas cartas adaptadas ofrecen un recurso educativo accesible, especialmente útil para alumnado con dificultades de comprensión o de lenguaje, favoreciendo la inclusión "y asegurando que ningún menor se quede sin participar en la tradición, como persiguen las asociaciones Autismo Sevilla y Autismo Marchena.

Con esta medida, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la accesibilidad cognitiva y la igualdad de oportunidades, concluye el comunicado.