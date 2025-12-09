La Casa de la Ciencia de Sevilla abre su planetario y programa talleres y visitas guiadas por Navidad

Imagen de recurso de uno de los talleres ofrecidos en la Casa de la Ciencia. - CSIC-CASA DE LA CIENCIA

La Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), anuncia unas navidades "llenas de ciencia, diversión y descubrimiento para todos los públicos". Su programa de actividades busca acercar la ciencia y la cultura al público en un ambiente "festivo y participativo".

En primer lugar, destacan sus talleres, diseñados para "despertar la imaginación de los más pequeños y fomentar el descubrimiento en compañía". Desde explorar los secretos del fondo marino hasta experimentar con la luz y los colores, pasando por aventuras con murciélagos, viajes por el cerebro o expediciones arqueológicas, los talleres invitan a vivir la ciencia como un juego y una aventura, destaca el centro en una nota de prensa.

El martes 23 de diciembre, a las 11,30 horas, se llevará a cabo el taller 'Descubriendo el fondo marino'. Los participantes podrán explorar los fondos marinos mediante simulaciones, descubriendo la aplicación de algunas técnicas a la investigación oceanográfica. Recomendado para familias con menores de más de 8 años. El viernes 26 de diciembre, a las 11,30 horas, se desarrollará la actividad 'Los colores y la luz'. En este taller interactivo, recomendado para familias con niños y niñas mayores de 6 años, los participantes observarán cómo la luz interactúa con estructuras microscópicas para crear colores y fluorescencia en la naturaleza y en materiales cotidianos.

Por otro lado, el día 27 de diciembre, a las 12,00 horas, los menores de 6 años podrán disfrutar del taller 'MiniMoby Dick y los unicornios marinos'. Este taller consta de cuatro actividades en las que se trabaja diferentes aspectos de los cetáceos como son su morfología, su alimentación, su comunicación, a través de la ecolocalización, o sus diferencias con los peces. Al día siguiente, a la misma hora, a las 11,30 horas, las familias con menores de más de 9 años podrán aprender con el taller '¡Sígueme el rastro!'.

El martes 30, los menores de 11 años se divertirán mientras aprenden en el taller 'Volando con murciélagos'. A través de varios juegos dinámicos y disfraces, los participantes se familiarizan con aspectos como la anatomía, la ecolocalización, la diversidad y el papel tan fundamental que tienen los murciélagos en los ecosistemas españoles como controladores de plagas y enfermedades.

En enero, son varios los talleres programados. Así, el día 2, a las 11,30 horas, los niños mayores de 8 años disfrutarán de la actividad 'Piensa, siente y juega: un viaje por el cerebro'. A través de experimentos, juegos y desafíos, los asistentes explorarán el funcionamiento del cerebro mientras ponen a prueba su memoria, atención, coordinación y percepción sensorial.

El sábado, en idéntico horario, se llevará a cabo el taller 'Laboratorio de química. La col lombarda y sus colores', donde los menores de 10 años emplearán las propiedades químicas de la col lombarda, un indicador natural de pH, para aproximarse a la experimentación científica en el laboratorio. El último de los talleres de la temporada navideña será 'Aventura Arqueológica' y tendrá lugar el domingo 4 de enero, también a las 11,30 horas. Para asistir a los talleres es necesario hacer una reserva previa antes del 15 de diciembre, enviando un correo a 'reservas.museo@casadelaciencia.csic.es' o vía telefónica. A partir del 16 de diciembre, la venta de entradas se hará directamente en la taquilla de la Casa de la Ciencia.

VISITAS GUIADAS MUY VARIADAS

Además de los talleres, la Casa de la Ciencia ofrecerá un completo programa de visitas guiadas que permitirán descubrir sus exposiciones de una forma cercana y atractiva. Estas visitas están pensadas para todo tipo de público, convirtiéndose en una oportunidad única para disfrutar de la ciencia desde múltiples perspectivas. Se incluyen en el precio de la entrada general a este centro de divulgación del CSIC.

'Cerebro(s)' es una de esas visitas. Compuesta por más de 150 piezas, entre ellas se encuentran obras de arte contemporáneo, audiovisuales, piezas de colecciones históricas y resultados de proyectos de investigación científica sobre este fascinante órgano.

Por otro lado, la vista guiada 'Descubre el Pabellón de Perú' ofrece un recorrido único por un edificio que combina la elegancia del estilo neoperuano con una profunda carga simbólica que conecta el pasado precolombino con la historia contemporánea del Perú y su relación con España.

Asimismo, se han previsto las visitas guiadas 'Cetáceos de Andalucía', gracias a reproducciones a tamaño real y esqueletos de la colección de la Estación Biológica de Doñana (EBD), y 'La Casa del Sol y la Ciencia', que recorre este emblemático edificio en una experiencia única donde la historia, la arquitectura, la ciencia y la imaginación se dan la mano.

PLANETARIO EN NAVIDAD

La programación especial de estas fiestas no estaría completa sin el Planetario de la Casa de la Ciencia de Sevilla, uno de los espacios más emblemáticos del centro. Durante las vacaciones, se ofrecerán pases variados y adaptados a diferentes edades, que permitirán al público visitante viajar por el universo sin salir de la ciudad.

Los días 24, 31 de diciembre y el 5 de enero se llevarán a cabo las sesiones 'Un ratón en la Luna'. "El travieso ratón Ulises descubre una noche mirando al cielo una magnífica Luna Llena, confundiéndola con un gigantesco queso de bola. La proyección se sitúa en 1969, unos días antes del despegue del Saturno V con la misión Apolo XI. Este intrépido ratón se colará en esta nave, empezando una historia que convertirá a Ulises en todo un héroe entre los suyos".

A las 13,00 horas, será el turno de 'Explorando el sistema solar': "un viaje extraordinario que transporta a los participantes por el Sistema Solar descubriendo aspecto hasta ahora desconocidos y que continúa por nuevos mundos inexplorados dentro de la zona de habitabilidad de nuestro universo".

Asimismo, la recién inaugurada muestra 'La Ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España' invita a viajar por las últimas décadas de la ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con un guía inesperado: el ingenio mordaz de Francisco Ibáñez, creador de los inolvidables Mortadelo y Filemón.