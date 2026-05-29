La Catedral de Sevilla abre la urna de San Fernando este sábado por la festividad del patrón de la ciudad

Archivo - Numerosos fieles admiran en la Capilla Real de la Catedral la urna abierta con los restos de Fernando III, patrón de Sevilla, en foto de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Sevilla abre la urna relicario de San Fernando este sábado por la festividad del patrón de la ciudad, que se celebra cada 30 de mayo en conmemoración con el aniversario de su fallecimiento y su festividad litúrgica.

La apertura se hará desde las 8,00 horas hasta las 12,30 horas. A las 9,30 horas será la Misa Coral, a la que asistirá la Corporación municipal, presidida por el deán de la Catedral y concelebrada por los capellanes reales. Más tarde, a las doce del mediodía, se celebrará la Eucaristía del patrón del Arma de Ingenieros en la Capilla Real, según detalla la Catedral.

La urna donde reposan los restos del rey santo se abre en dos ocasiones en mayo para poder venerar a quién recuperó Sevilla: una por el traslado de sus restos a la Catedral y otro por el día de su fallecimiento.

En agosto, la urna de Fernando III se suele abrir de nuevo para veneración de los fieles desde el término de la Octava, en el marco de los cultos por la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla, que comienzan el 15 de agosto con la procesión por los aledaños de la Catedral.

Asimismo, la Catedral acoge cada 23 de noviembre la celebración de la doble festividad de San Clemente y la reconquista de la ciudad por el Rey San Fernando con la tradicional procesión por el interior de la reliquia de San Clemente y la espada del Santo Rey --Lobera--, considerada también reliquia, que tradicionalmente porta el alcalde de la ciudad.

Ese día, también el Cabildo Catedralicio procede a la apertura de la urna de plata de Laureano de Pina que cobija los restos mortales de San Fernando.