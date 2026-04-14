CCOO reúne más de 2.000 firmas para exigir un nuevo centro de enseñanzas artísticas en Sevilla

Archivo - Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, en foto de archivo. - USTEA - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Sevilla ha reunido más de 2.000 firmas para exigir un nuevo centro de enseñanzas artísticas en la ciudad. De este modo, el sindicato "culmina con éxito" una campaña de recogida de apoyos para reclamar a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional la creación "urgente" de un espacio "único, moderno y adaptado" para dar respuesta a las necesidades de personal docente y laboral, alumnado y familias.

El sindicato lamenta que, en la actualidad, los edificios en los que actualmente se imparten estas enseñanzas --la Escuela Superior de Arte Dramático, la Escuela de Arte, el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo y el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler--, "además de su dispersión, se encuentran en estado crítico, con problemas graves como filtraciones de agua, averías estructurales y desprendimientos de techos, que suponen un riesgo para la seguridad de quienes los utilizan a diario", destaca en una nota de prensa.

Por eso, para CCOO, esta iniciativa es "prioritaria e inaplazable". El sindicato ha señalado que "la comunidad educativa convive con instalaciones obsoletas que no cumplen las condiciones mínimas para el desarrollo de la actividad docente. Así es imposible una docencia de calidad acorde con las necesidades específicas de las disciplinas artísticas".

Las firmas serán entregadas a la Delegación Territorial como "medida de presión" para que la Administración "asuma su responsabilidad" y abandone lo que CCOO califica como una "política de parches". Además, coincidiendo con el contexto electoral autonómico, el sindicato trasladará esta demanda a todas las candidaturas que concurran en la provincia de Sevilla, "con el objetivo de recabar compromisos firmes para hacer realidad el nuevo centro".

CCOO ha advertido de que mantendrá la movilización y la vigilancia hasta que se garantice a la ciudadanía unas enseñanzas artísticas públicas que cumplan con los estándares de calidad, seguridad y dignidad que merecen.