CCOO Sevilla pide a las empresas "negociar para que la riqueza llegue a los trabajadores" tras la bajada del paro

Archivo - Persona trabajando. - ROCÍO RUZ /EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras en Sevilla ha valorado positivamente este lunes el descenso del paro registrado en marzo en la provincia. Pese al dato, la entidad ha pedido "no caer en triunfalismo" ya que los datos "dejan una fotografía agridulce".

El secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, ha pedido a las empresas "abrir la negociación y permitir que la riqueza que genera la clase trabajadora sevillana vuelva a sus manos", según una nota remitida por el sindicato.

En este sentido ha señalado que subir los salarios "no es un ejercicio de caridad sino una necesidad estratégica". "Estamos ante una recuperación que camina a dos velocidades, donde el 62% de las personas que siguen en las colas del paro son mujeres y donde los proyectos de vida de miles de familias permanecen congelados por la precariedad", ha añadido Lebrón.

Ante este escenario, el secretario de Empleo de CCOO de Sevilla ha indicado que "las empresas sevillanas están operando en niveles de rentabilidad récord, con márgenes que se han recuperado con creces mientras los salarios reales siguen a remolque de la inflación".

"Cuando la patronal sevillana se sienta a la mesa y nos pide 'prudencia' mientras sus cuentas de resultados brillan como nunca, no está protegiendo la economía, está acaparando la riqueza, asfixiando el consumo y la justicia distributiva", ha señalado.