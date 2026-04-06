CCOO Sevilla pide a Persán el desbloqueo de su convenio tras 16 meses de paralización y reclama mediación de la Junta

Imagen de la reunión de CCOO Sevilla con Persán. - CCOO SEVILLA

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla ha pedido a la Delegación de Empleo que garantice la condicionalidad social de las subvenciones públicas que recibe la empresa sevillana Persán, vinculándolas a la creación de empleo de calidad y a la recuperación de los derechos laborales.

Tal y como ha subrayado el sindicato en una nota de prensa, ha exigido a la empresa el desbloqueo de su convenio colectivo tras 16 meses de paralización y ha reclamado a la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla su mediación.

Así, miembros de la dirección del Sindicato y del Comité de Empresa de Persán han mantenido un encuentro con el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía para abordar "la difícil situación laboral en Persán".

En este espacio de diálogo, la organización sindical ha solicitado la mediación de la administración autonómica para lograr un avance real en la negociación del convenio colectivo de la empresa sevillana.

El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla ha reclamado a la Delegación de Empleo que garantice la condicionalidad social de las subvenciones públicas que recibe la empresa sevillana, vinculando estas ayudas a la creación de empleo de calidad y a la recuperación de los derechos laborales.

La responsable del sector de agroalimentario del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Mónica Vega, ha criticado una situación de "estancamiento inaceptable", materializada en los 16 meses exactos de bloqueo que acumulan las negociaciones.

"Es desconcertante que una empresa como Persán, con el nombre que atesora en Sevilla y con las subvenciones que recibe de dinero público, bloquee un convenio colectivo que es el que fija las condiciones salariales y sociales de sus trabajadores", ha aseverado Vega.

Por todo ello, CCOO ha reclamado a la dirección de la compañía que asuma su responsabilidad y ponga fin a "esta etapa de incertidumbre y preocupación entre la plantilla".

"Pedimos que Persán se siente con la representación sindical, con espíritu negociador, para alcanzar un acuerdo para la firma de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores y trabajadoras de Persán", ha concluido Vega, garantizando que el sindicato "continuará vigilante y no descartará ninguna medida hasta asegurar la firma del nuevo texto".