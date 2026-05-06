CCOO-A urge a tomar medidas en los centros de menores tras alertar de una nueva agresión a trabajadoras en Sevilla

Archivo - Dibujo de manos en centro de acogida en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha lamentado este miércoles la "grave agresión" sufrida por dos educadoras el pasado sábado 2 de mayo en un centro de protección de menores específico de trastorno de conducta de la provincia de Sevilla. Según la información recabada por el sindicato, los hechos se produjeron cuando un menor, al que no se le permitía salir del centro tras haberse fugado previamente, comenzó a mostrar una actitud cada vez "más nerviosa y agresiva". CCOO ha exigido por ello la creación "urgente" de una mesa de negociación para abordar la precariedad laboral en los centros de protección de menores en Andalucía.

El menor llegó a desmontar la pata de una cama, utilizándola como barra de hierro para amenazar a las trabajadoras con el objetivo de abandonar el centro. Ante la negativa del equipo educativo, el menor inició una escalada de violencia, causando destrozos en el mobiliario --rompiendo puertas de distintas estancias-- y agrediendo a una de las educadoras, a la que golpeó en la pierna, según el relato de CCOO en una nota de prensa. Finalmente, logró huir del centro.

En estos momentos, el menor continúa fugado y, según las informaciones disponibles, no era la primera vez que protagonizaba episodios de fuga y conductas violentas. CCOO ha criticado que esta agresión "no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una situación estructural que el Gobierno andaluz sigue sin abordar". "A pesar de las reiteradas movilizaciones del sector --especialmente tras el asesinato de la compañera Belén Cortés en Badajoz y la brutal agresión sufrida por una educadora social en Huelva, que fue asfixiada hasta perder la consciencia--, no se han implementado medidas efectivas que garanticen la seguridad de los trabajadores", ha explicado el sindicato.

La secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha alertado d que "no sólo no se han puesto en marcha nuevas medidas de prevención de riesgos laborales, sino que los pliegos publicados recientemente están poniendo en riesgo el empleo y empeorando aún más las condiciones del sector". CCOO ha exigido la creación urgente de una mesa de negociación tripartita que aborde la precariedad estructural que sufre el sector de los centros de protección de menores en Andalucía.

"Es imprescindible actuar sobre la falta de inversión pública, la escasez de personal, la inestabilidad laboral, la desigualdad salarial y la ausencia de protocolos eficaces de prevención de riesgos laborales". CCOO ha insistido en que la seguridad de las trabajadoras y trabajadores no puede seguir en riesgo. "Es responsabilidad de la administración andaluza garantizar condiciones dignas y seguras en un servicio esencial para la protección de la infancia".