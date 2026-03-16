Cinco detenidos tras desmantelar un punto muy activo de venta y consumo de drogas en Pilas (Sevilla)

Uno de los detenidos por menudeo de drogas en Pilas. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Pilas (Sevilla), han detenido a cinco personas, tres varones y dos mujeres, como presuntas autoras de un delito contras la salud publica en modalidad de tráfico de drogas al menudeo.

La investigación se inició a mediados del mes de septiembre tras detectarse una "intensa actividad compatible con la venta de sustancias estupefacientes en la localidad", informa en un comunicado.

Los agentes establecieron un operativo de vigilancias discretas en torno a un inmueble que habían identificado como punto principal de venta de sustancias, al que acudían los consumidores tanto de la localidad como de municipios cercanos, que era utilizado igualmente como punto de consumo.

La organización contaba con una estructura operativa que permitía mantener el punto de venta activo "durante amplias franjas horarias diariamente", así como "altas medidas de seguridad" para detectar la posible presencia policial. Desde ese punto se distribuía una mezcla de heroína y cocaína, conocida como 'bazuco'.

Los agentes intervinieron diversas cantidades de sustancias estupefacientes dispuestas para su venta inmediata, básculas de precisión y útiles destinados para la elaboración y consumo.

Los cinco detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.